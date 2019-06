Koliko skodelic kave vsak dan spijete? Foto: Reuters

Nekatere prejšnje študije so trdile, da velike količine kave povzročajo otrdevanje arterij in povečujejo tveganje za srčni napad. A nova raziskava, v kateri je sodelovalo 8.000 ljudi, je ugotovila, da zaužitje petih skodelic kave na dan ni nič slabše za zdravje kot ene skodelice. Pa ne samo to, varno mejo pitja kave so postavili na kar 25 skodelic dnevno.

Študijo je financiral Britanski sklad za srčne bolezni (BHF), opravili pa so jo strokovnjaki univerze Queen Mary iz Londona. Ti so prostovoljce razdelili v tri skupine. V prvi so ljudje spili manj kot eno skodelico kave na dan, v drugi med eno in tri, v zadnji pa več kot tri. Ti s pitjem kave resnično niso skoparili, saj si je več ljudi privoščilo kar 25 skodelic tega napitka, večina pa je spila pet kav dnevno.

Raziskovalci so prišli do sklepa, da za stanje arterij ni prav nobene razlike, ali človek spije eno ali 25 kav, piše Guardian.