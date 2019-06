Simon Eržen se na pot prek Slovenije odpravlja tretje leto zapored. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Udeleženci ultramaratona Diagonala335, ki je v zadnjih dveh letih postal vseslovenska in mednarodna športna prireditev za rekreativne kolesarje, so krenili na 335 km dolgo pot od Goričkega do Portoroža. "To ni maraton, pa tudi ne tekmovanje, ampak kolesarimo v duhu prijateljstva in dobrodelnosti," je pred začetkom rekreativnega podviga povedal idejni mož projekta Simon Eržen.

Pobudnik dobrodelnega maratona je nekdanji večkratni državni prvak v BMX-u, danes pa podjetnik in avanturistični kolesar Simon Eržen. Foto: Radio Maribor/Simon Eržen (osebni arhiv)

Kolesarji bodo kolesarili neprekinjeno 335 kilometrov – razdaljo od Goričkega na skrajnem severovzhodu države do obmorskega Portoroža pa nameravajo premagati v 24 urah. Med podvigom bodo prek SMS-sporočil zbirali sredstva, podporniki lahko donacijo opravijo s pošiljanjem sporočila OKS5 (5 evrov) in OKS (1 evro) na številko 1919.

"S sloganom Zmigajmo Slovenijo! želimo spodbuditi vsakega posameznika, predvsem pa mlade, da bi se več gibali. S podporo Olimpijskega komiteja Slovenije na poti v dobrodelne namene zbiramo donatorska sredstva za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij," še sporoča Eržen, ki je že 30 let s strastjo predan kolesarstvu.

Udeleženci tega projekta bodo na štirih promocijskih točkah po Sloveniji, na Vranskem pri Gostišču Grof, v Ljubljani pri Športni zvezi Ljubljana, v Kopru pri Hlavatyjevem parku in na cilju v Portorožu na plaži pri Hotelih Bernardin, opozorili na dobrodelni projekt, poskrbeli za prijetno vzdušje med kolesarjenjem ter spodbujali ljudi k več gibanja. Na cilju v Portorožu pa si bodo kolesarji privoščili skok v morje.