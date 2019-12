Praznična okrasitev v Moskvi. Foto: EPA

25 metrov visoko umetno drevo, ki stoji v rudarskem mestu v Sibiriji, je že postalo simbol za korupcijo, saj so zanj odšteli kar 18 milijonov rubljev oziroma več kot 250.000 evrov. To je kar trikrat več od osrednjega prazničnega drevesa v državi, ki je postavljeno pred Kremljem v Moskvi.

Velika onesnaženost območja

Kemerovo se je na naslovnicah znašlo že lani, ko so prišla poročila o črnem snegu, ki so ga povzročile velikanske količine premogovega prahu v ozračju, hrib, ki ga uporabljajo za sankanje, pa so prelili z belo barvo, da bi skrili ostanke premoga.

"Tukaj ljudje ne živijo, ampak životarijo. Vi pa zapravite 18 milijonov za drevo!" je na družbenih omrežjih zapisal eden od prebivalcev, drugi pa je to potezo primerjal z "nakupom najnovejšega iPhona, takrat ko tvoji otroci doma nimajo kaj jesti". Družno pa so bili prepričani, da bi morale mestne oblasti ta denar nameniti za vse kaj drugega kot za tako drevo.

Drevo, ki to ni

Župan pa nakup še naprej zagovarja, in drevo, ki je zgrajeno iz jekla in 234.000 LED-lučk, označuje za tehnološki izdelek "srednjega cenovnega razreda", ki bo nadomestilo staro, saj je to postalo preveč drago za popravljanje.

Podjetje, ki je priskrbelo drevo, zanika, da je cena prenapihnjena. "Temu izdelku ne moremo reči drevo. To je visokotehnološki multimedijski presežek, ki ima pač obliko drevesa," je za tiskovno agencijo Interfax dejal direktor Andrej Zorin.