Smith ni več med najmlajšimi hollywoodskimi zvezdniki, zato so redni zdravniški pregledi nujni.

Ko mu je njegova osebna zdravnica po dopolnjenem petdesetem letu predlagala, da opravi kolonoskopijo, je okleval. "Za poseg sem se odločil le zato, ker sem mislil, da bo zabavna vsebina za moj Instagram," je priznal igralec.

Na začetku posnetka se šali in norčuje, češ da "ne moreš imeti tisočih sledilcev, ne da pokažeš zadnjico". Po pregledu pa je zdravnica igralca opozorila, da so mu našli polip, ki ga bodo s posegom odstranili. Šaljiv posnetek se je hitro spremenil v opozorilo o nevarnosti rakavih tvorb in pomena pravočasnih pregledov.

Kot se je izkazalo pozneje, je šlo pri polipu za maligno predrakavo tvorbo, ki bi lahko ogrozila igralčevo življenje. Polip je tkivna tvorba oziroma rašča, ki raste iz črevesne stene ali stene danke, iz njih pa se razvije velika večina rakov debelega črevesa.

Smith je priznal, da ga je odkritje šokiralo, saj ni pričakoval, da bodo pri pregledu kar koli odkrili. Vse svoje oboževalce je pozval, naj upoštevajo navodila svojih zdravnikov in gredo po petdesetem letu na pregled, "čeprav to pomeni, da nekdo nekaj vtika v vašo tazadnjo".

Tveganje za razvoj raka na debelem črevesu in danki poveča pretežno mesna in mastna hrana. Strokovnjaki svetujejo raznovrstno prehrano z veliko sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko vlaknin. Vlaknine v črevesju v stiku s tekočino nabreknejo in vežejo nase škodljive snovi, ki nastanejo med prebavo.

Poleg prehrane na razvoj raka debelega črevesa najbolj vpliva starost, lahko pa ga dobimo tudi dedno oziroma kot posledico hujših črevesnih bolezni.