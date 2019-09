V Srbiji skokovito narašča število kitajskih turistov in tudi delavcev, zato so se domačim možem postave pridružile okrepitve z Vzhoda.

Kitajsko-srbska patrulja v Beogradu. Foto: Reuters

Kitajska je Srbijo vključila v svoj gospodarski partnerski načrt En pas, ena cesta in vložila na milijarde evrov v posojilih za gradnjo železnic, cest in elektrarn, pri čemer jih gradijo večinoma kitajski delavci. Srbija in kitajski elektronski velikan Huawei sta prav tako že začela projekt, imenovan Varno mesto ("Safe City"), po katerem bi po Beogradu namestili na stotine nadzornih kamer in razvoj tehnologije prepoznavanja obrazov.

Poleg tega Beograd in druga srbska mesta v zadnjem času obiskuje na tisoče kitajskih turistov.

Turisti policiste v Beogradu navdušeno prosijo, da se fotografirajo z njimi. Foto: Reuters

"Za njihove potrebe smo vzpostavili posebno telefonsko linijo," je pojasnil kitajski policist Džin Jao, ki se je prejšnji teden pridružil partulji na beograjskih ulicah. Poleg na območju za pešce v samem središču mesta patruljirajo tudi v kitajskem nakupovalnem središču na obrobju in na letališču Nikole Tesla.

"Nimajo policijskih pooblastil za aretacijo, njihova naloga je, da predstavljajo most med nami in ljudmi iz Kitajske," je pojasnil srbski policist Zoran Jovanović.

Srbske policiste so med poletnimi dopusti vpoklicali tudi na mejo med Severno Makedonijo in Grčijo ter sosednjo Črno goro, medtem ko so jim na srbskih mejnih prehodih pomagali turški kolegi.