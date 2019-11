Družino čaka v četrtek zelo pomemben dan. Foto: Radio Koper/Mateja Brežan

"Imam pomembno informacijo! Jutri popoldan (po vašem času) končno prejmem zdravilo, do katerega ste mi pomagali VSI VI! Nato bom potreboval nekaj dni počitka, zato se oglasim naslednji teden," sta v imenu 21-mesečnega Krisa na Facebooku zapisala njegova starša, Ana Jerak in Matteo Zudich. Prek omrežja se redno javljajo vse od 6. novembra, ko so odpotovali v Los Angeles.

Račun za zdravilo Zolgensma v znesku 2,23 milijona dolarjev je bil poravnan že pred odhodom v ZDA. Učinki zdravila Zolgensma, ki je trenutno dostopno le v ZDA, bodo po predvidevanjih hitri. Sredstva so zbrali s pomočjo številnih darovalcev, akcijo je koordiniralo Društvo Palčica Pomagalčica. Ob množičnem odzivu so znesek krepko presegli.