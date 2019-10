Larisa Štoka iz društva Palčica pomagalčica in Breda Krašna iz Zveze prijateljev mladine Slovenije sta podpisali podpisali donatorsko pogodbo in tako sredstva za Krisa prenesli na zvezo. ZPMS ima namreč status humanitarnega društva, ki ga Palčica pomagalčica še nima. Foto: Radio Koper

Pogodbo sta podpisali generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenija Breda Krašna in zastopnica društva Palčica Pomagalčica Larisa Štoka. "V sklop stroškov, ki jim je sicer namenjena donacija, je vključeno kritje zdravila za Krisa, stroški morebitne dodatne zdravstvene oskrbe, če bi se izkazala potreba za to, ter stroški bivanja za starše in stroški medicinskega osebja," je povedala Krašna. Po njenih besedah bodo skupaj s Palčico pomagalčico dvakrat mesečno obveščali javnost o dodatno zbranih sredstvih in za kaj bodo porabljena. Kot je povedala Krašna, je v pogobi jasno opredeljeno, čemu je namenjena donacija ter da lahko ZPMS iz nje pokrije tudi kakšne nastale bančne in podobne stroške, medtem ko so se odpovedali kritju njihovih stroškov iz tega denarja.

Višek denarja bo namenjen življenjsko ogroženim otrokom

Potem ko so objavili odločitev, da bo ZPMS prevzela donacijo, so začela tudi na njihov račun prihajati dodatna sredstva, ki jih bodo povsem jasno knjižili na Krisov konto. Sicer pa so humanitarne prispevke za koprskega dečka nehali zbirati takoj, ko so videli, da je znesek dosežen in so skušali v najkrajšem mogočem času obvestiti tudi javnost, je pojasnila Štoka. Znesek se je vseeno še naprej povečeval, zdaj nakazila počasi le upadajo, presežek potrebnega zneska pa bo za zdaj ostal na računu društva in bo namenjen izključno za pomoč življenjsko ogroženim otrokom.

"Želimo si pomagati otrokom, ki smo jih poimenovali kar Krisovi prijatelji," je pojasnila predstavnica društva in dodala, da društvo za svoje delo ne potrebuje denarja, saj delajo v njem samo prostovoljci. Se pa želijo v prihodnosti izkazati in si prislužiti status humanitarnega društva, za kar pa bodo lahko zaprosili po letu dni od ustanovitve.

Kris se je rodil s spinalno mišično distrofijo. Foto: Televizija Slovenija

V desetih dneh bo znan datum začetka zdravljenja v ZDA

Po informacijah Krisovih staršev naj bi v desetih dneh prejeli dokončen datum njegovega zdravljenja v ZDA, nato pa bodo takoj poskrbeli, da bodo sredstva pravočasno nakazana. Zbrana je vsa potrebna zdravstvena dokumentacija, opravili so še nekaj dodatnih preiskav v Ljubljani, zdaj pa samo še čakajo na pot, je povedala Štoka.

Ker je potovanje za dečka lahko naporno, so se zelo trudili, da bi zdravilo prišlo vsaj do Rima, saj je bila Slovenija že kar hitro izključena, a so nazadnje tudi to možnost zavrnili. "Ko starša vesta, da je to edina možnost za življenje njunega otroka, se pač podaš tudi na tako dolgo pot," je dodala Štoka. Izrazila je upanje, da bo ob podpori celotne javnosti Krisu in njegovi družini vse tudi uspelo.

Društvo Palčica pomagalčica je s pomočjo številnih Slovencev v le nekaj tednih zbralo 2,3 milijona evrov, potrebnih za operacijo, ki bi lahko rešila življenje 19-mesečnemu Krisu s spinalno mišično atrofijo. Ob množičnem odzivu pa so znesek krepko presegli, saj so doslej zbrali že skoraj štiri milijone evrov.