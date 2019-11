"Starše moramo prepričati, da sprejmejo svoje otroke takšne, kot so. Otrok ne sme biti več strah ali sram," je dejal minister Spahn. Foto: Reuters

T. i. terapije bodo prepovedane za vse, mlajše od 18 let, predlog zakona pa dopušča, da bo takšno "zdravljenje" istospolnosti še vedno mogoče za odrasle, ki ga bodo izrecno zahtevali, a bo potekalo pod strogo določenimi pogoji. Praksa pa ne bo več zakonita, če bo človek vanjo privolil pod vplivom prisile, groženj in zavajanja, piše Deustche Welle.

Izjema bodo lahko tudi mladostniki, stari med 16 do 18 let, če bo t. i. terapevt lahko dokazal, da se njegov bolnik v celoti zaveda vseh posledic in tveganj takšne obravnave.

Tiste, ki bodo prepoved izvajanja tovrstnih terapij kršili, jih čaka zaporna kazen do največ enega leta in denarna kazen.

Minister Spahn, ki ne skriva svoje istospolne usmerjenosti, je poudaril, da pripadnost LGBT-jevskim praksam ni bolezen in je zato ne bi smeli zdraviti. "S spremembo zakona želimo dati tudi pomembno sporočilo vsem tistim, ki se mučijo zaradi svoje homoseksualnosti. Želimo jim povedati: 'V redu ste točno takšni, kot ste.'"

Po ocenah strokovnjakov je t. i. terapije za spreobrnitev istospolnosti vsako leto v Nemčiji obiskovalo okoli tisoč ljudi. Opravljali so jih tako verski voditelji kot psihoterapevti, z njimi pa so skušali zatreti spolno usmerjenost posameznika, pogosto tudi z elektrošoki in drugimi metodami, ki so lahko privedle do pojava depresije, anksioznosti in povečanega tveganja za samomorilnost. Pozitiven učinek takšnih terapij pa ni dokazan.