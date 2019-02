Na leto bodo na oddelku sprejeli okoli 120 bolnikov. Foto: MMC RTV SLO

Prve bolnike bodo sprejeli od 1. marca, na oddelku pa bo lahko nameščenih 10 mladostnikov. Oddelek je namenjen otrokom, najpogosteje se psihotične reakcije pojavljajo pri srednješolcih. Do zdaj so te mladostnike obravnavali na oddelku za odrasle, vendar ločeno od odraslih.

Na leto bodo sprejeli okoli 120 bolnikov, med 200 in 300 pa jih bodo po besedah generalnega direktorja ljubljanske psihiatrične klinike Bojana Zalarja zavrnili. Ob tem je opozoril na nerazumevanje duševnih motenj. "Duševna motnja mora imeti trajanje, mora iti za metabolične procese, ne samo za trenutno stanje jeze," je dejal.

Prostore so sicer pripravili že pred dobrim letom in pol, vložili so približno 840.000 evrov lastnih sredstev. Enoto bo vodila specialistka otroške in mladostniške psihiatrije Maja Drobnič Radobuljac, ki že zdaj vodi oddelek za adolescente. Zaposlili so pet zdravstvenih tehnikov, tri višje medicinske sestre.

V Sloveniji močno primanjkuje psihiatrov. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Pomanjkanje pedopsihiatrov

Največjo oviro za delovanje psihiatrije za mladostnike predstavlja zaposlovanje pedopsihiatrov. "To je majhen oddelek, vsega skupaj imamo zaposlene štiri pedopsihiatre, enega bomo verjetno še dobili. Ampak teh pet ne more opravljati dežurne službe, ker bi bili dežurni po osem dni na mesec. V primeru izpadov, kot sta bolniški in porodniški dopust, pa bi hitro prišlo do tega, da bi dežurali po več kot 10 ali 15 dni," je pojasnil Zalar.

Zdravnike specialiste otroške in mladostniške psihiatrije so sicer iskali s tremi javnimi razpisi, na katere se ni javil nihče. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je imela do zdaj zaposlene tri pedopsihiatre. "Potem se je zaposlila še ena pedopsihiatrinja, v zadnjem trenutku pa si je ena, ki je sprva nameravala le opravljati dežurstva, premislila in smo jo zaposlili," je pojasnil Zalar.

Kadrovsko stisko bodo reševali predvsem s specializanti. Trenutno izobražujejo 19 specializantov, osem jih kroži v Ljubljani. "Specializanti bodo dežurni, pedopsihiatri pa bodo v pripravljenosti. V nekaterih primerih, ko pedopsihiatri ne bodo mogli, bodo na drugi enoti dežurni psihiatri, ki bodo lahko svetovali," je dejal.

Umiritev bolnika

Pojasnil je, da gre v intenzivnih stanjih le za umiritev mladoletnega bolnika. "Ker so starejši psihiatri zelo vešči umirjanja odraslih oseb, pri otrocih so manjše doze, postopek pa je zelo podoben, je to tudi smiselno. V urgentnih stanjih ne bomo imeli diferenciacije, ampak zgolj umiritev, za kar so najbolj izurjeni ta hip ravno psihiatri," je dodal.

Za nemoteno dežurno službo pa bi potrebovali vsaj 15 pedopsihiatrov, vendar novih ne bodo zaposlovali. "Nekoliko očitkov je že sedaj, imamo več kadra kot bolnikov," je povedal in dodal, da bodo nove pedopsihiatre zaposlovali le, če bodo vpeljali še dodatne programe iz pedopsihiatrije. Druga možnost pa je legalizacija dežuranja drugih pedopsihiatrov iz Slovenije.

V nagovoru ob odprtju enote je Zalar opozoril tudi na možnost zaprtja, v prihodnosti oddelek po njegovi oceni čakajo predvsem težave z zagotavljanjem kadra.

Pomanjkanje psihiatrov v Sloveniji

V Sloveniji imamo trenutno okoli 30 pedopsihiatrov. "Psihiatrov po normativih Evrope primanjkuje približno polovico, pedopsihiatrov pa verjetno trikrat toliko," je ocenil Zalar. Meni, da bi bil kader, če bi klinike same razpisovale specializacije, zagotovljen. Opažajo pa tudi odhajanje pedopsihiatrov po končanju specializacije v tujino, predvsem v skandinavske države.

Odprtja enote sta se udeležila tudi predsednik DZ-ja Dejan Židan in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je med svojim mandatom pogosto opozarjala na nujnost odprtja ločenega oddelka za mlade. Nussdorferjeva je spomnila, da so otrokom, ki nimajo možnosti zdravljenja na ločenem varovanem oddelku in so v težkih duševnih stiskah, kršene človekove pravice.

Kot je povedala v nagovoru, je odprtje oddelka prišlo tik pred dvanajsto, torej tik pred njenim odhodom, saj bo v sredo predala poročilo o preteklem delu predsedniku DZ-ja. V njih je kritična tudi do pomanjkanja ustrezne oskrbe za otroke in adolescente na psihiatričnem zdravljenju. "Zdaj, ko je odprt, se ne sme nikoli več zgoditi, da bi se zaprl. To je odgovornost vlade, ministrstva za zdravje, vseh, ki bodo morali poskrbeti za denar in kadre," je dodala. Nedopustno se ji zdi, da bi morali mladi iti iz urejenega oddelka. Enota pa se ji zdi odlična priložnost tudi za specializante, ki bodo lahko delali z mladimi.