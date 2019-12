Za božič se lahko dementni hitro počutijo izključene. Foto: Pixabay

Znane ponovitve filmov in božičnih pesmi stimulirajo tudi obolele za Alzheimerjem in pomagajo ohranjati možgane aktivne.

Po navedbah NHS-ovega strokovnjaka za demenco profesorja Alistaira Burnsa lahko ponovno gledanje znanih filmov in popevanje ob starih pesmih pomaga stimulirati čustvene spomine.

Čustvene podrobnosti in odzivi ostanejo vtisnjeni v spomine in se jih lahko obudi, pravi prof. Burns, klinični direktor za demenco in duševno zdravje starejših.

"Ljudje z demenco imajo sredi vsega božičnega kaosa in hrupa pogosto težavo slediti zapletenim pogovorom in se lahko počutijo izključene. Če pa se družina zbere in si ogleda kako božično klasiko, prelista star fotoalbum, skupaj zaigra družabno igro ali pa popeva ob božičnih pesmih, to lahko ljudi poveže in se počutijo del družbe," pravi profesor.

Kathryn Smith, operativna direktorica organizacije za ozaveščanje o Alzheimerju (Alzheimer’s Society), pa: "Naj si bo stara pesem, ki jim je bila všeč, ali pa klasični božični film, obujanje spominov je za nekoga z demenco lahko koristno – lahko pomaga ohranjati njihovo samozavest in ponos, kot tudi pomaga izboljšati družbene interakcije z drugimi."