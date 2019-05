Zdravnikom družinske medicine je prekipelo. Foto: Pixabay

V Kranju, Šenčurju, Naklem, Cerkljah, Preddvoru in na Jezerskem so zaradi dopustov zdravnikov družinske medicine, ki so aprila zaradi preobremenitev podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, v zadnjih dneh zaprte številne splošne ambulante. Ker v Zdravstvenem domu Kranj ne morejo zagotavljati nadomeščanj, so v Kranju vzpostavili dve ambulanti za akutno obravnavo bolnikov, katerih zdravniki so na dopustu ali bolniški. To je povzročilo veliko gnečo in tudi zmedo med bolniki.

"Situacija nas zelo skrbi, saj delo ni primerno organizirano. Predvsem v zadnjih dveh dneh bolniki niso primerno oskrbljeni, čakalna doba je zelo dolga," je v odziv na dogajanje v Kranju izpostavil Šabeder. Začuden je, da vodstvo pošilja nezadovoljne bolnike na ministrstvo za zdravje. "Tako nam pravzaprav že od jutra zvonijo telefoni. Kličejo nas bolniki, ki od nas želijo rešitev," je dejal minister.

Ob tem je poudaril, da je nastala situacija odgovornost vodstva zdravstvenega doma in ne ministrstva, saj ta ni ne ustanovitelj zdravstvenega doma, niti z njim ne upravlja in ne postavlja sveta zavoda ter vodstva, temveč so ustanovitelji zdravstvenih domov občine.

"Skrbi me, da vodstvo zdravstvenega doma v preteklem obdobju ni zagotovilo dodatnih timov, saj vemo, da v splošnem dogovoru so sredstva za to," je dejal Šabeder in dodal, da so mu zdravniki povedali tudi, da kljub dodatni obremenitvi niso bili deležni dodatnega plačila, ki bi jim prav tako pripadalo.

Novih zdravnikov niso uspeli dobiti

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura je v odzivu na ministrove besede povedala, da so res imeli na voljo sredstva za zaposlitev dodatnih treh timov, vendar novih zdravnikov kljub trudom niso dobili.

Pogovarjali z zdravniki iz Srbije ter Bosne in Hercegovine ter se borili za pridobitev mladih zdravnikov, o čemer priča 20 specializantov, je povedala in spomnila, da niso edini v državi, ki se soočajo s pomanjkanjem zdravnikov.

Kar se tiče dodatnega plačevanja zdravnikov, pa je povedala, da so se prav tako trudili po najboljših močeh. Vendar da sama ni ekonomistka in da če res mislijo, da bi lahko zdravnike bolje nagradili, bodo to zadevo pregledali in popravili.

O pomanjkanju zdravnikov je sicer opozorila, da gre za sistemski problem, na katerega opozarjajo že vrsto let. Ob tem je zanikala, da bi bolnike napeljevali, naj kličejo na ministrstvo. Kljub vsemu meni, da z ministrstvom in Šabedrom dobro sodelujejo, saj da je prvi minister, ki se je lotil reševanja težav.

Če pa minister ali župani mislijo, da bi njen odstop izboljšal situacijo, je Gantar Žura pripravljena tudi na to. "To ni noben problem, jaz nisem vezana na svojo funkcijo in grem lahko v še večji meri nazaj v operativo," je izpostavila.

Kar se tiče trenutne organizacije dela v zdravstvenem domu, se ji glede na zmožnosti zdi optimalna za bolnike. "Če ima kdorkoli boljše predloge, pa smo zanje odprti," je povedala in dodala, da so tudi sami že nekoliko spremenili organizacijo, ker so v ponedeljek opazili največji naval bolnikov v bolj zgodnjih urah, zato so prilagodili ure obratovanja druge akutne ambulante.

Hkrati je dodala, da je bilo v ponedeljek stanje res kaotično, saj nihče ni vedel, kako in kaj. Poleg tega je že običajno, da je obisk ambulant po praznikih vedno povečan. "Tudi danes je obisk velik, glede na to, da je 10 ambulant zaprtih, ampak se stanje malo umirja," je ocenila.

Veternik: Vsi skupaj iščejo rešitve

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik navedb ministra ni mogel komentirati, ker jih sam ni slišal. "Ampak v tej situaciji težko rečem, da je vodstvo zdravstvenega doma edini oziroma sploh krivec za to situacijo," je dejal in dodal, da je problem v Kranju, da je pri njih na zdravnike opredeljenih za deset odstotkov več bolnikov od slovenskega povprečja.

"Situacija v Kranju je zagotovo težka, kaotična," je ocenil tudi Veternik in se opravičil občanom, ki imajo težave z dostopnostjo do zdravstvenih storitev. "Vsi zdravniki, ki so na voljo, se trudijo čim bolj strokovno obdelati vse bolnike. Vemo pa, da če manjka 40 odstotkov zdravnikov, ne moremo pričakovati, da bo delo teklo normalno, brez težav," je dejal.

Poudaril je, da vsi skupaj iščejo rešitve. Računa, da bo vlada v naslednjem tednu sprejela aneks 1 k splošnemu dogovoru, s čimer bo narejen prvi korak k temu, da bi kranjski zdravniki, ki jim s koncem maja poteče odpovedni rok, preklicali odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Minister je potem, ko na ponedeljkovi arbitraži niso dosegli konsenza za sprejem aneksa 1, napovedal, da sedaj odgovornost za to prevzema vlada in da bo ta o sprejemu aneksa predvidoma odločala na naslednji seji. "Osebno mi je zelo žal, da smo izgubili dragoceni čas enega tedna ali celo več," je izpostavil.

Spomnil je, da se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni strinjal z vsebino predlaganega aneksa zaradi problematike izbire osebnega zdravnika: "V samem tekstu aneksa smo nekako opredelili jamstvo, da bo vsaka zavarovana oseba lahko imela izbranega osebnega zdravnika, vendar aneks kljub temu v taki obliki ni bil sprejet."