Na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) so v torek navedli, da ne drži podatek, ki ga je predsednik vlade Marjan Šarec v ponedeljek podal v DZ-ju v odgovoru na ustno poslansko vprašanje, da se je število zdravnikov v zadnjih treh letih zvišalo za desetino. Po pojasnilu zbornice se je število zdravnikov od leta 2017 povečalo za 202, kar pri 6.514 aktivnih zdravnikih še zdaleč ne predstavlja desetine.

V premierjevem kabinetu so se na te očitke odzvali s pojasnilom, da se je Šarec skliceval na obdobje od avgusta 2016 do avgusta letos. Priložili so tudi tabelo, ki prikazuje povprečno mesečno število zdravnikov v letih 2016, 2017 in 2018 ter število zdravnikov avgusta 2019, kot vir pa so navedli informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju ISPAP: