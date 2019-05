Doslej naj bi na svetu uspešno ločili od 200 do 300 siamskih dvojčkov. Na fotografiji sta kitajski siamski dvojčici, ki so ju ločili leta 2009. Foto: EPA

Vodstvo bolnišnice je povedalo več podrobnosti o zgodovinski operaciji, ki je trajala več kot 13 ur. Deklici sta bili rojeni dva meseca prezgodaj in sta bili po rojstvu na intenzivni negi, ker je bilo njuno življenje ogroženo. Zdravniki so si prizadevali, da bi ju obdržali pri življenju, in so ju hkrati pripravljali na nujno potrebno operacijo.

Dvojčici sta bili združeni s spodnjim delom prsne kosti in delom trebuha, imeli sta skupna jetra in črevesje. Operacija je bila ena najtežjih v zgodovini hrvaške medicine.

Domača ekipa strokovnjakov

Zahtevno operacijo so pripravljali v strogi tajnosti, da bi se izognili dodatnim pritiskom. Pri ločitvi dvojčic je med večurno operacijo sodelovalo po sedem kirurgov in anesteziologov. Vse skupaj je bilo v operacijski dvorani 25 zdravstvenih delavcev, na intenzivni negi pa 30.

Po prvi operaciji pred dvema mesecema in pol je sledila vrsta dodatnih posegov, deklici Valentina in Kristina pa sta zunaj smrtne nevarnosti in dobro okrevata, je poudaril vodja zavoda za otroško kirurgijo KBC Tomislav Luetić, ki je vodil celotno operacijsko ekipo. Luetić je med drugim študiral tudi na priznani ameriški univerzi Harvard.

Direktor KBC-ja Ante Ćorušić je povedal, da so mu svetovali, naj operacijo prepustijo kolegom v tujini, a je verjel hrvaškim strokovnjakom. Pojasnil je, da ne obstaja klinika za ločevanje siamskih dvojčkov ter da ni mogoče primerjati niti podobnih primerov ločevanja siamskih dvojčkov.

Zagrebški primer je drugi na svetu s tako zapleteno ločitvijo in prvi, v katerem sta oba otroka prestala operacijo. Doslej naj bi na svetu uspešno ločili med 200 in 300 siamskih dvojčkov, so še izpostavili.