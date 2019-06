Varuh človekovih pravic ministrstvo za delo na nevzdržno situacijo na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov opozarja že od leta 2011. Vendar brez uspeha, razmere tam se namreč še poslabšujejo. Foto: Varuh človekovih pravic

Varovani oddelki so namreč prepolni, ljudem, ki tam bivajo, pa so zaradi neprimernih bivalnih razmer kršene človekove pravice in dostojanstvo.

V Domu Lukavci imajo praktično ves čas nepravilno nameščene štiri ljudi. Prostorsko stisko rešujemo tako, da jih nameščamo v jedilnico, pojasnjuje direktorica doma Stanka Vozlič in ob tem opozarja: "Prezasedenost na varovanih oddelkih se je povečala, tako da prihaja do več fizičnih obračunavanj med samimi uporabniki. Zaposleni so neprestano deležni verbalnega nasilja, ki je skoraj neizogibno."

Razmere v teh ustanovah so na meji človeškosti, v naši družbi je človečnost očitno popolnoma odpovedala, ogorčeno ugotavlja varuh človekovih pravic Peter Svetina. "Pri varuhu neprestano opozarjamo, da govorimo o človeku, ki ima ime in priimek, ne pa o nekih sistemih. Takrat na tistega človeka pozabimo. Tisti človek z imenom in priimkom, ki mora ležati na hodniku… To je nesprejemljivo," poudarja Svetina.

Jaka Bizjak iz Skupnosti socialnih zavodov pa poudarja, da je sistem socialnega varstva v naši državi namenjen zaščiti ranljivih skupin ljudi. "Kvaliteta neke države se ocenjuje, kako poskrbi za najbolj ranljive ljudi. Država bi morala zagotoviti nek celostno urejen in sistemsko usklajen sistem in tudi ustrezne kapacitete," meni Bizjak.

Na ministrstvu za delo, kjer se v preteklih letih na opozorila niso odzivali, obljubljajo sistemske rešitve in dodatna sredstva za nove kapacitete.

"Tu je potrebno res urgentno ukrepati. Sama sem bila presenečena, da je stanje takšno, kot je in se sprašujem, zakaj smo dopustili, da je do takšnega stanja na terenu sploh prišlo," pojasnjuje direktorica direktorata za socialne zadeve Barbara Tiselj.

Po besedah varuha človekovih pravic bo morala država najprej poskrbeti za ljudi, ki spijo po jedilnicah in dnevnih sobah. Rešitve so znane, treba jih je le še uresničiti.