Med vzroki za porast okužb je vse več spolnih odnosov brez kondomov. Foto: EPA

Število potrjenih primerov okužbe s sifilisom je v Evropi od leta 2010 na letni ravni poraslo za slabih 70 odstotkov. Leta 2017 je število okužb doseglo rekordnih 33.189 oz. 7,1 primera okužb na 100.000 prebivalcev, navaja novo poročilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Število okužb s sifilisom je bilo od 80. let preteklega stoletja v upadu, tudi zaradi pojava aidsa in posledične promocije varne spolnosti.

"Vse več okužb s sifilisom, ki smo jim priča v Evropi, je posledica številnih dejavnikov. Med drugim imajo ljudje spolne odnose brez kondomov in z več spolnimi partnerji, pri čemer se je zmanjšal tudi strah pred okužbo z virusom HIV," je dogajanje komentiral Andrew Amato-Gauci, strokovnjak za spolne bolezni pri ECDC, poroča Yahoo News.

Bakterija treponema pallidum pod mikroskopom. Foto: AP

Največ primerov med mladimi moškimi

Največ primerov so zaznali med moškimi, starimi med 25 in 34 let, in sicer 28 na 100.000 prebivalcev. Med moškimi je bilo devetkrat več prijavljenih primerov sifilisa kot med ženskami. Pri tem so dve tretjini primerov sifilisa ugotovili med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Več primerov te spolno prenosljive bolezni so prepoznali med živečimi v urbanih okoljih.

Poročilo zajema podatke iz 30 evropskih držav – članic Evropske unije, tudi Slovenije, ter Norveške in Islandije – v obdobju med letoma 2007 in 2017. V tem obdobju je ECDC zabeležil skupaj več kot 260.500 potrjenih primerov sifilisa.

Voščena lutka s prikazanimi simptomi sifilisa. Foto: EPA

Porast na Islandiji in Malti, upad v Estoniji in Romuniji

Število okužb se je v zadnjih desetih letih več kot podvojilo na Islandiji, Irskem, Malti, v Nemčiji in Združenem kraljestvu, poroča The Telegraph. V teh državah so rekordnega leta 2017 tudi popisali največ primerov: na Islandiji 15,4, na Malti 13,5 in v Združenem kraljestvu 11,8 okužb na 100.000 ljudi. V Estoniji in Romuniji se je število primerov prepolovilo.

Slovenija spada med države z malo potrjenimi primeri sifilisa. V letu 2017 je bilo potrjenih primerov 48, kar pomeni 2,3 primera okužbe na 100.000 prebivalcev.

Bolezen ozdravljiva ob pravočasnem ukrepanju

Sifilis je spolno prenosljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija treponema pallidum. Če se ne zdravi, lahko povzroči dolgotrajne zaplete in celo smrt. Povzroča tudi tveganje za smrt novorojenčkov. Znaki in simptomi sifilisa se spreminjajo, odvisno od štirih faz, v katerih je lahko bolezen. Pozdravi se lahko z ustreznim antibiotikom, a pri poznem sifilisu zdravljenje ne vpliva na okvare, ki so že nastale.

Svetovna zdravstvena organizacija je prejšnji mesec opozorila, da se vsak dan s spolno prenosljivo boleznijo okuži milijon Zemljanov.