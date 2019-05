WHO je prvič v klasifikacijo bolezni vključil izgorelost. Foto: Reuters

Odločitev je organizacija sprejela na letnem srečanju držav članic v Ženevi, ki ga bodo sklenili v torek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnji posodobitvi kataloga bolezni in poškodb je WHO prepoznal izgorelost kot "sindrom, ki se pojavi kot rezultat kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil primerno obravnavan".

Sindrom se izraža na tri načine, in sicer kot utrujenost in občutek pomanjkanja energije, povečan mentalni odpor do dela ali negativizem in cinizem do dela ter pomanjkanje profesionalne učinkovitosti.

"Izgorelost je povezana predvsem s službenim področjem in naj se ne bi uporabljala pri opisovanju izkušenj z drugih področij življenja," še piše v klasifikaciji.

Osnutek posodobljene klasifikacije so oblikovali lani po preučitvi priporočil zdravstvenih strokovnjakov z vsega sveta.

To je prvič, da so v klasifikacijo vključili izgorelost, je dejal tiskovni predstavnik WHO-ja Tarik Jašarević.

V posodobljeno klasifikacijo, ki se imenuje ICD-11, ki bo začela veljati januarja 2022, so med drugim uvrstili tudi kompulzivno spolno vedenje in zasvojenost z videoigrami.