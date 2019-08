Mikroplastika v vodi ni zares nevarna, zaključuje WHO v prvi študiji na to temo. Foto: EPA

V svojem prvem poročilu o mikroplastiki je WHO ugotovil, da mikroplastični delci potujejo skozi telo brez absorpcije. Sočasno so priznali, da ugotovitve temeljijo na "omejenih informacijah" in pozvali k novim preiskavam.

Mikroplastika nastane, ko se umetni materiali razgradijo na drobne delce. Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje med mikroplastiko uvršča vse plastične delce, manjše od 5 milimetrov. Večina plastičnih delcev v vodi ima sicer več kot 150 mikrometrov premera in se izloči iz telesa.

Večina zdravstvenih pomislekov je osredotočenih na najmanjše manjše delce. Tudi poročilo WHO-ja navaja, da je za manjše delce bolj verjetno, "da preidejo skozi črevesno steno in dosežejo druga tkiva".

"Za delce najmanjših velikosti, o katerih vemo zelo malo, moramo izvedeti več o tem, kaj se absorbira, njihovi distribuciji in učinkih," je po navedbah Deutsche Welle povedala ena izmed avtoric Jennifer De France.

Soavtor Bruce Gordon za BBC priznava, da doslej izvedene študije niso bile standardizirane. "Če lahko en vir reče, da ima voda 1000 mikro delcev na liter, drugi pa trdi, da le enega, je to lahko odvisno le od velikosti filtra. Študijske metode so bile precej šibke," ocenjuje Gordon, a dodaja, da bi morale biti razpoložljive raziskave "precej pomirjujoče" za potrošnike.

Prioriteta mikrobi v vodi

WHO zaključuje, da bi se države morale namesto mikroplastike bolj osredotočiti na odstranjevanje škodljivih mikrobov iz pitne vode, ki letno zaradi povzročanja diareje povzročijo skoraj pol milijona smrti. Kljub temu Svetovna zdravstvena organizacija potrošnike in države poziva, naj naredijo več za zmanjšanje uporabe plastike na splošno z namenom zaščite okolja.

Mikroplastika se poleg vode nahaja tudi v hrani in zraku. Mednarodna organizacija za varstvo okolja WWF je v svoji študiji ugotovila, da lahko posameznik tedensko zaužije za eno kreditno kartico (pet gramov) mikroplastike, pri čemer sta glavna vira pitna voda in školjke.