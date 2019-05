Situacija na področju družinske medicine se slabša. Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik je po sestanku Koordinacije zdravniških organizacij v izjavi za medije pojasnila, da je bilo skupaj razpisanih 275 mest, prispelo pa je 229 prijav: "Na nekatere specializacije se je prijavilo bistveno več zdravnikov, kot je bilo razpisanih mest. Za družinsko medicino pa je bilo na voljo 62 mest, a je prišlo le 12 prijav."

Po njenih besedah "se na žalost ponovno soočamo s položajem, ko se je na najbolj deficitarne specializacije prijavilo zelo malo zdravnikov". Tako so pri urgentni medicini za deset razpisanih mest prišle tri prijave. Podobno slab odziv je bil pri otroški in mladostniški psihiatriji, kjer sta bili za deset mest le dve prijavi.

Zdenka Čebašek-Travnik je opozorila, da bodo deficitarna polja takšna ostala še mnogo let. Foto: BoBo

"Od tega javnega razpisa si ne moremo obetati, da bo v naslednjih petih letih dovolj družinskih ali urgentnih zdravnikov," je opozorila Čebašek-Travnikova in spomnila, da po ocenah stroke primanjkuje 300 družinskih zdravnikov. Dodala je oceno Koordinacije zdravniških organizacij, da je zdravstvo v "hudi, hudi krizi".

Izrazito kritična do stanja v zdravstvu sta bila tudi predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina in predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik. Oba sta pozvala vlado, naj čim prej reši problematiko "neizvršljivosti noveliranih zakonov, ki jih je sprejela prejšnja vlada".

"Zavod za zdravstveno zavarovanje in pod prejšnjo vlado novelirani zakoni so iz že preteklih časov," je razmere ponazoril Komadina. "Tudi če bo zdajšnja vlada odpravila vse neumnosti prejšnje, bo to šele izhodišče za nujne spremembe, ki bodo slovensko zdravstvo naredile evropsko primerljivo," pa je ocenil Dovnik.

Ob tem je vladajoči politiki še zastavil vprašanje, "ali bomo dočakali trenutek, ko bodo odgovorni za slabo stanje zdravstvenega sistema kazensko odgovarjali za svoja dejanja".