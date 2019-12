Za ošpicami zbolel predšolski otrok

Otrok, ki je zbolel za ošpicami, obiskuje enoto Mehurčki. Vsi otroci, ki so bili z njim v stiku pretekla četrtek in petek in niso bili cepljeni, imajo veliko možnosti, da bodo zboleli.

V Komendi so potrdili nov primer ošpic. Foto: Televizija Slovenija

Nov primer ošpic je bil na Nacionalni inštitut za javno zdravje prijavljen že v torek, dan pozneje so obvestili vodstvo vrtca. Vodstvo je starše o tem obvestilo po elektronski pošti, skupaj s priporočili za ukrepanje.

V Sloveniji so od leta 1990 otroci proti ošpicam praviloma cepljeni takoj po prvem letu starosti, drugi odmerek prejmejo ob vstopu v osnovno šolo. En odmerek cepiva pomeni približno 93-odstotno zaščito, z drugim odmerkom se zaščitijo še približno 3 odstotki otrok.

Otroci, ki so bili v stiku z okuženim, imajo možnost predčasnega cepljenja z drugim odmerkom. V vrtcu Mehurčki pa starše prosijo, naj v primeru prehladnih znakov, solznih ali vnetih oči in vročine, otroci ostanejo doma.