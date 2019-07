Avtomobil, ki si ga lahko popravil za cesto, ga opiše sogovornik. Foto: Facebook/VW Hrošč Klub

Pred dnevi so iz Volkswagna sporočili, da dokončno ukinjajo proizvodnjo modela beetle, torej slovitega hrošča, ki je (bil) priljubljen tudi pri nas. A zadnji "izvirni" model, ki tako navdušuje ljubitelje starodobnih vozil, je s tekočega traku zapeljal že pred več kot desetletjem: leta 2003. Od takrat so izdelovali le še moderni različici: beetla druge in pozneje tretje generacije, zdaj pa so v slovo pomahali še tem.

V klubu organizirajo vsakoletno srečanje, ki se ga udeležujejo tudi (oziroma zadnja leta pretežno) tujci. Foto: Facebook/VW Hrošč Klub

A dogodek je bil vseeno primerno izhodišče za pogovor s predsednikom kluba ljubiteljev hroščev v Sloveniji, Jožetom Felicijanom - Speedyjem, ki se spominja, da so tiste prave, "stare" hrošče v Sloveniji nehali serijsko prodajati leta 1996: "Pozneje so se dogajali samo posamezni uvozi." Hrošč je bil sicer najdlje serijsko izdelovan avtomobil na svetu, saj so ga v omejenih serijah izdelovali že med drugo svetovno vojno, po vojni pa so tovarno v Wolfsburgu pomagali spet na noge postaviti Američani in že leta 1947 so hrošči začeli serijsko voziti iz nje v svet. Zadnja desetletja so ga sicer izdelovali le v tovarni v mehiškem mestu Puebla, kjer stoji tudi muzej, posvečen hrošču.

"Hroščarji" se združujejo že od leta 1992

Navdušenje nad avtomobilom pa se z ukinitvijo proizvodnje ni nič zmanjšalo. Ljubitelji hroščev se tako že več kot 20 let združujejo tudi v Sloveniji: "Naši člani so hodili po Evropi in videli, kakšna srečanja imajo drugje, kar se jim je zdelo zanimivo in so pomislili, da bi kaj takšnega lahko naredili tudi v Sloveniji. Nato so dali v časopise oglase in se zbrali na prvem srečanju, kjer so se potem dogovorili, da bodo ustanovili klub," pojasnjuje zdajšnji predsednik kluba Jože Felicijan.

Sam se hroščem sicer posveča zadnjih 20 let, nam je še povedal in dodal, da klub danes združuje okoli 180 članov. "Se pa menjujejo, eni imajo več vozil, tako da je težko reči, koliko vozil imajo člani našega društva. Ima pa vsak član vsaj enega," je poudaril in dodal, da so v klub včlanjeni tudi lastniki drugih modelov znamke Vokswagen: "V glavnem je to društvo zračno hlajenih volkswagnov, smo imeli pa tudi že člane, ki vozijo bokserja z vodno hlajenim motorjem pa kakšnega z dizlom ..."

V klubih združujejo tudi lastnike drugih zračno hlajenih volkswagnov. Foto: Facebook/VW Hrošč Klub

Na srečanja vozi letnik '65

"Jaz imam pa hrošča letnik 65," se je pohvalil in dodal, da ga vozi zgolj na srečanja in podobne dogodke. Na "obdelavo" pa v delavnici čaka še en oldtajmer: hrošč iz leta 1948. A to ni oziroma ne bo najstarejši avtomobil, ki se je znašel na enem izmed njihovih srečanj: "Pred leti smo imeli na srečanju enega najstarejših hroščev: letnik 1941, serijska številka 20. Lastnik je bil pa iz Češke."

Ljubitelji hroščev se na srečanja vozijo tudi po več tisoč kilometrov. Foto: Facebook/VW Hrošč Klub

Zanimalo nas je tudi, kakšna je sploh ponudba na trgu starih hroščev. Felicijan nam je pojasnil, da jih navadno prodajajo ljudje, ki so se znašli v novem obdobju življenja, seveda pa je vse odvisno od posameznikov: "Včasih si kdo hrošča nabavi v mladosti, potem pa pridejo družina, stanovanje, te stvari ... in ga ni več nujno treba imeti, denar se pa porabi za kaj drugega. Z leti se potem stvari umirijo, otroci zrastejo, potem jih pa spet "prime" in spet iščejo ..."

"Avto je zelo enostavno sestavljen in ga je zato tudi enostavno vzdrževati"

Sam ima delavnico, v kateri tudi obnavlja avtomobile. Stare, odslužene dele zamenja z novimi, sicer pa pravi, da hroščev ni težko obnoviti: "Če kaj prerjavi, se enostavno navarijo novi kosi. Blatniki so itak 'našraufani' gor." "Avto je zelo enostavno sestavljen in ga je zato tudi enostavno vzdrževati," pojasnjuje in dodaja, da je to tisto, kar ga loči od sodobnih vozil. Tudi zato, poudarja, nimata beetle in hrošč kaj dosti skupnega: "Beetle je pač sodoben avto, ki je podoben hrošču. Ni pa to hrošč. Je preveč moderne tehnologije."

Enostaven ljudski avtomobil

"Hrošč je zato ljudski avtomobil, ker je enostaven. To je avto iz tistih časov, ko si lahko kakšno okvaro ali težavo popravil za cesto in se odpeljal naprej. Beetle je pa že iz generacije vozil, pri katerih, ko se pokvari, ne moreš narediti nič drugega, kot da vzameš telefon v roke in pokličeš avtovleko. Če odpreš pokrov motorja, boš imel samo umazane roke, naredil ne boš pa ničesar (smeh)," pravi ljubitelj starodobnikov in nadaljuje: "Hrošč je pa tak avto – kot pravimo v hecu -, pri katerem potrebuješ konec žice, ženske najlonke, ene klešče, kladivo in greš lahko okoli sveta."

Nekateri svoje konjičke spremenijo v prave mobilne umetnine. Foto: Facebook/VW Hrošč Klub

"Novi avtomobili so kot princeske ..."

"Tastar hrošč ni tako hudičevo natančen glede tega, kaj mu daš, je že z malim zadovoljen in te pelje naprej. Tanovi so pa ... kot fine princeske. Če ni vse po njihovo, ne dajo nič (smeh)," še pravi.

Srečanje v znamenju Woodstocka

Avgusta bo v Lescah sicer znova slišati zvoke starodobnikov, saj tam prirejajo že tradicionalno srečanje ljubiteljev starih volkswagnov, na katerem (tudi letos) pričakujejo več sto starodobnih VW-jev: "Lani jih je bilo, mislim, da 212 iz 15 različnih držav, so naredili po več tisoč kilometrov, da so prišli v Lesce." Druženje tudi zato, nam je pojasnil, oglašujejo pod angleškim imenom Let's Bug Together, ki so mu letos ob 50-letnici Woodstocka dodali še tematski prizvok – med drugim bodo tako izbirali najlepši v slogu Woodstocka okrašen avtomobil.

Tudi člani slovenskega kluba sicer pogosto "vrnejo" obiske tujim gostom in se s svojimi konjički odpravijo na daljše poti po Evropi, je še povedal Felicijan in dodal: "Vsak gre, kamor mu pač ustreza."