Bazna postaja s tehnologijo 5G je nameščena v BTC Cityju v Ljubljani. Foto: BoBo

A1 Slovenija je testno zagnal prvo bazno postajo s tehnologijo 5G na strehi poslovne stavbe A1 v ljubljanskem BTC-ju. A1 je tovrstne postaje postavil že v drugih državah, v Avstriji bodo tako na začetku leta 2020 že ponudili prve komercialne storitve na omrežju 5G. V Sloveniji je A1 s tehnologijo 5G doslej dosegel hitrost 1 Gbit/s in latenco 20 ms.

"Tehnologijo 5G smo vzpostavili v prvi vrsti zato, ker si želimo ustvariti celovito sliko tako z vidika njenega delovanja kot z vidika njenih morebitnih vplivov na okolico, ki so v zadnjih mesecih precej izpostavljeni in jih bomo kot doslej redno spremljali tudi sami," so sporočili z A1.

Pripravili so tudi posebno aplikacijo, na kateri si lahko vsak ogleda trenutne ravni elektromagnetnega valovanja, ki jih oddaja bazna postaja, so pojasnili v A1 Slovenija. "Seveda pa želimo z vzpostavitvijo omrežja 5G tudi pospešiti razvoj novih poslovnih modelov, brez katerih je smiselnost postavljanja omrežja 5G pod vprašajem. Zato vabimo vse, ki jih zanima tehnologija 5G, da nas obiščejo in se sami prepričajo o njenem delovanju."

Trenutne podatke o ravneh izpostavljenosti elektromagnetnemu polju, ki ga oddaja bazna postaja 5G na strehi poslovne stavbe A1 v BTC-ju, si je mogoče ogledati na spletni strani A1.si/5g. V določenih terminih pa si bo mogoče ogledati bazno postajo od blizu in se o delovanju tehnologije 5G pogovoriti s strokovnjaki.

Testna bazna postaja 5G je postavljena v BTC-ju, saj bodo s tehnologijo 5G po pričakovanjih najprej pokrita večja mesta, BTC pa je okolje, ki je podobno mestu, a v njem ni prebivalcev. Bazna postaja deluje samo v času testiranja s strani A1, medtem ko je preostali čas izključena.