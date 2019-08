Apple se je po poslušanju posnetkov znašel na udaru kritik. Foto: Reuters

Apple je v Evropi najel več kot 300 "ocenjevalcev", ki so poslušali zvočne posnetke uporabnikov, da bi izboljšali prepoznavanje govora, prek katerega uporabniki komunicirajo s svojo Siri.

Podobne prakse so uporabljali tudi pri Googlu in Microsoftu, a so po ogorčenju javnosti vsi giganti prenehali sporno prakso, poroča BBC.

Guardian je namreč konec julija razkril, da Applovi "ocenjevalci" med poslušanjem zvočnih posnetkov pogosto slišijo zaupne informacije – denimo posnetke spolnih odnosov in zdravstvene podrobnosti iz pogovorov pri zdravnikih.

Sporni posnetki lahko nastanejo tudi naključno. Uporabnik mora namreč za zagon aplikacije svojo Siri "zbuditi", vendar lahko sistem tudi druge besedne zveze ali hrup tolmači kot ukaz "Hey Siri" in začne snemati dogajanje.

Zaradi kritik prisluškovanja je Apple pogodbene delavce 2. avgusta poslal na plačan dopust in suspendiral program "ocenjevanja" ter napovedal preiskavo. "Kot rezultat naše preiskave smo ugotovili, da se nismo državi visokih standardov, za kar se opravičujemo," je danes v izjavi sporočilo podjetje.

Odpuščanja zaradi "tehnične napake"

Opravičilo ne bo prav veliko pomagalo okoli 300 zaradi "tehnične napake" odpuščenim delavcem. "Čutim olajšanje, da so te informacije postale javne, čeprav sem bil vključen v delo in sem izgubil službo. Razprave o etiki so stalnica med delavci," je za Guardian povedal nekdanji izvajalec, ki je zaradi še vedno aktivnega sporazuma o nerazkrivanju informacij zahteval, da ostane anonimen.

Kritičen je bil tudi do Applovega ravnanja z delavci: "Apple pri zaposlovanju prek posrednikov na Irskem ne prevzema nobene odgovornosti do delavcev. Naredijo, kar hočejo, in ko je projekta konec, vas preprosto odpustijo".

Prepoznavanje govora se nadaljuje

Razvijanje prepoznavanje govora bodo pri Applu seveda nadaljevali, a uvajajo spremembe. Zvočni posnetki aplikacije Siri se ne bodo več samodejno shranjevali, Applovi delavci pa bodo za razvoj uporabljali računalniško ustvarjen govor. Uporabniki Siri se lahko seveda kadar koli vključijo v proces in prostovoljno delijo svoje zvočne posnetke, do katerih bodo imeli dostop samo zaposleni, pri čemer bodo izbrisali "nenamerne" posnetke.