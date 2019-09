Astronavti se bodo usposabljali v kraški jami na območju Škocjana

Jame ponujajo najboljši približek razmeram na Mednarodni vesoljski postaji

Škocjan - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Šest astronavtov se bo za šest dni podalo v jamo na območju Škocjana. MMC/Jani Luštrek (slika je simbolična)

Šest astronavtov se bo spustilo v kraško podzemlje in v zapletenem jamskem sistemu iskalo pot do vode. Gre za program usposabljanja astronavtov, ki ga Evropska vesoljska agencija izvaja že vrsto let, tokrat prvič v Sloveniji.