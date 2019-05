Foto: Pixabay

Aplikacija Google Street View (Ulični pogled), ki je na voljo znotraj Googlove aplikacije za zemljevide, uporabnikom omogoča raziskovanje sveta skozi 360-stopinjske posnetke mest, cest in naravnih znamenitosti. Storitev pokriva številne države, uporabnikom pa so na voljo tudi tematske vsebine zanimivih krajev, na primer posnetki Galapaških otokov ali znanstvenih postaj na Antarktiki.

Prvo snemanje v Sloveniji so avtomobili z Googlovimi logotipi in nameščenimi kamerami izvedli poleti 2013. Snemanje je takrat trajalo tri mesece, dostop do fotografij pa je mogoč od začetka leta 2014.

Po Sloveniji se je sprehajal tudi že pohodnik s snemalnim nahrbtnikom Trekker, ki je posnel območja za pešce v večjih mestih kot tudi druge kraje, vključno s Triglavskim narodnim parkom in Goriškimi brdi.

Googlov avtomobil in sprehajalec sta snemanje tokrat začela v torek.