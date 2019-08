Twitter je objave hekerjev zbrisal po približno pol ure in ob tem blokiral račune, povezane z napadom. Foto: Reuters

"Hitler je nedolžen," se je glasil eden od tvitov, ki so bili objavljeni s profila Jacka Dorseyja, direktorja in soustanovitelja družbene platforme Twitter. Serija tvitov, ki je vključevala tudi rasistične žaljivke, antisemitistične opazke ter namige, da se na sedežu podjetja nahaja bomba, je bila s platforme izbrisana v roku pol ure.

Twitter ob izbrisu sporočil tudi blokiral profile uporabnikov, ki so jih hekerji uporabili za nadaljnje širjenje objav ter uporabniški račun, preko katerega naj bi potekal vdor. Za napad naj bi bila odgovorna hekerska skupina, ki je v preteklosti že vdirala v račune na družbenih omrežjih se pri tem podpisovala s ključnikom #ChucklingSqad, so ga vsebovale tudi objave na Dorseyjevem računu, ki mu sledi več kot 4 milijone uporabnikov.

Direktor in eden od ustanoviteljev Twitterja se je v preteklosti že znašel na udaru hekerjev, ki so mu v račun vdrli že leta 2016. Foto: Reuters

S Twitterja so sporočili, da zadevo preiskujejo, podrobnosti o namenu napada pa za zdaj še niso jasne. V podjetju so sicer zapisali, da je bila kompromitirana telefonska številka, povezana z Dorseyjevim računom. Tako so hekerji lahko objavljali na njegovem računu prek pošiljanja sporočil SMS.

"Račun je znova zavarovan in ni nobenih znakov, da so bili Twitterjevi sistemi ogroženi," so dodali. Kateri mobilni operater naj bi omogočil hekerjem dostop do računa, niso navedli. Britanski BBC pojasnjuje, da je bil napad izveden s t. i. tehniko "simswapping". V tej vrsti napada obstoječo telefonsko številko napadalci prenesejo na novo kartico SIM, običajno s pomočjo trika ali plačila podkupnine zaposlenim pri mobilnem operaterju.

Incident se je sicer zgodil v času, ko Jack Dorsey obljublja, da bo Twitter sprejel ukrepe za izboljšanje komunikacije na platformi in omejil širjenje sovražnega govora in neprimernih vsebin. Pri tem se podjetje sooča z različnimi očitki - od tega, da uporabnikom daje preveč svobode pri izražanju, do tega, da preveč posega v pravice uporabnikov. Veliko je tudi očitkov o tem, da je omejevanje pristransko.

Hekerskega napada na osebni račun Dorsey sicer ni doživel prvič. Leta 2016 je nadzor nad njegovim računom prevzela skupina OurMine, ki je izvedla več odmevnejših napadov, vključno z vdorom v račun Marka Zuckerberga.