Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister za javno upravo Rudi Medved, bo vprašanjem glede vplivov tehnologije 5G na zdravje namenjena tudi razprava, ki jo bodo pripravili ta mesec. Na njej pričakujejo široko udeležbo in "soočenje vseh mnenj".

"Zavedam se, da ne bomo prišli do končnega odgovora, saj ga ni niti na svetovni ravni. Tehnologija 5G v vsakdanji praksi še ni toliko uveljavljena, da bi študije podale rezultate, na podlagi katerih bi lahko z gotovostjo trdili, da je tehnologija 5G popolnoma nenevarna," je dejal minister. Kljub vsemu je poudaril, da je tehnologija 5G nedvomno tehnologija prihodnosti in nedopustno bi bilo, da bi Slovenija postala "osamljen otok" brez te tehnologije.

Ponudnik komunikacijskih storitev A1 je v ljubljanskem BTC-ju decembra lani testno zagnal prvo bazno postajo s tehnologijo 5G. Foto: BoBo

Komentiral je tudi umik strategije o delitvi frekvenčnih pasov, ki jo je pripravila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), z dnevnega reda vlade. Kot je dejal, je agencija strategijo pripravljala dlje od pričakovanj. "V zadnjem trenutku se je na njen račun pojavilo toliko kritik in pripomb, da smo jo umaknili z dnevnega reda in želimo dodaten razmislek," je pojasnil.

Ob tem je bil kritičen do tistih, ki v javni razpravi niso imeli pripomb, "zdaj pa se pojavljajo ideje o medresorskih delovnih skupinah, ki naj bi v strategijo vnašale takšna in drugačna priporočila in omejitve". "Popolnoma jasno je, kdo pripravi to strategijo in kdo je v okviru javne razprave dolžen upoštevati vse te vidike. Nismo zasledili, da bi v javni razpravi temu namenjali pozornost," je dejal.

Akos je ministrstvu za javno upravo namreč predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine, v katero bi bila vključena najmanj ministrstva za zdravje, za okolje in prostor ter za javno upravo. Do dela Akosa je bil kritičen tudi predsednik njegovega sveta Luka Dekleva. Kot je povedal, so se z vprašanji glede vplivov tehnologije 5G na zdravje seznanili že lani poleti in agenciji predlagali ukrepe. "Vodstvo agencije je ukrepe upoštevalo delno," je povedal. Strategija tako po mnenju sveta Akosa zdravstvenih vidikov 5G ne upošteva dovolj, prav tako premalo upošteva okoliščine, ki sledijo razpisu. "Menimo, da bi moralo vodstvo agencije zavzeti bolj proaktivno vlogo pri tem, da se zdravstveni vidiki čim bolj razčistijo in da pridemo do bolj vsebinskih zaključkov," je dodal.

Zagotovitev uporabe odvisna tudi od sosednjih držav

Med posvetom z operaterji pred podelitvami frekvenc za mobilna omrežja pete generacije so se pred poslopjem Akosa zbrali protestniki in opozarjali na možne negativne učinke 5G-ja. Foto: BoBo

Minister je bil kritičen tudi do Akosovih opozoril o kazni Evropske komisije, če Slovenija ne bo pohitela z dražbami za frekvence. "Prav nič ne zamujamo. Pri nas se okoli tega ustvarja veliko megle," je poudaril. To je izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Leon Behin, ki je spomnil, da je rok za zagotovitev uporabe določenih frekvenc 30. junij letos. "Tega pa članice ne morejo izvesti na celotnem območju države, če tega ne izvedejo tudi sosednje države članice," je opozoril.

V Sloveniji je pas okoli 700 Mhz "več ali manj počiščen", vendar pa so Hrvaška, Italija in Madžarska opozorile, da jim uporabe frekvenc verjetno ne bo uspelo zagotoviti do roka. Ministrstvo za infrastrukturo bo Evropsko komisijo zato obvestilo, da Sloveniji do 30. 6. uporabe frekvenc verjetno ne bo uspelo zagotoviti.

Behin je poudaril tudi, da ni nujno, da bo operater po pridobitvi frekvenc vzpostavil tehnologijo 5G. "Gre za tehnologije, ki so prijavljene na razpisu ob dodelitvi odločbe. Lahko gre tudi za 4G ali drugo tehnologijo," je še dejal.