Tanja Muha je dejala, da razume skrbi protestnikov, a da Akos za presojo vplivov na zdravje ni pristojen. Foto: BoBo

Strateške usmeritve glede uvedbe 5G-ja so v Evropi že sprejete, saj je Evropska komisija že leta 2016 sprejela akcijski načrt, je ob robu posveta spomnila direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS Tanja Muha. "Skladno z evropskimi usmeritvami je tudi slovenska vlada lani sprejela sklep, s katerim se je zavezala, da bo frekvence podelila do 30. junija letos. 5G tako prihaja, vprašanje je samo, na kakšen način in kako hitro," je dejala in poudarila je, da podelitev frekvenc ne pomeni tudi zagona omrežja. Za njegovo vzpostavitev namreč operaterji potrebujejo od tri do pet let.

Vzpostavljanje omrežij 5G po svetu že od začetka spremljajo opozorila o njihovih domnevnih škodljivih učinkih in varnostnih tveganjih. Kot je poudarila Muha, Akos za presojo vplivov na zdravje ni pristojen, se pa zaveda pomembnosti tovrstnih vprašanj.

Ministrstvu za javno upravo kot nosilcu uvajanja novih tehnologij so zato predlagali ustanovitev medresorske delovne skupine, v katero bi bila vključena ministrstva za zdravje, za okolje in prostor ter za javno upravo.

Protest pred Akosom. Foto: BoBo

"Druga stvar, ki jo lahko agencija skladno z veljavno zakonodajo naredi, je, da v splošnem aktu o uporabi radiofrekvenčnega spektra določi omejitve za posamezne tehnologije telekomunikacijskih storitev, če se to izkaže za potrebno z vidika varovanja zdravja ljudi," je povedala.

V tem primeru mora Akos najprej pridobiti mnenje okoljskega ministrstva, za katero je oktobra lani že zaprosil. "Trenutno potekajo pogovori, končnega odgovora pa še nismo dobili," je dodala.

Na protest pozvalo Gibanje za človeku prijazno tehnologijo

Na negativne vidike 5G so opozorili tudi udeleženci protestnega shoda pred poslopjem Akosa, na katerega je pozvalo Gibanje za človeku prijazno tehnologijo. Koordinator gibanja Gregor Kos je v izjavi za medije povedal, da želijo z "miroljubnim sprehodom" pokazati, da del javnosti nasprotuje uvajanju tehnologije 5G v Sloveniji. Shoda se je udeležilo okoli 50 ljudi.

Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo

"V zakonu o varovanju okolja je jasno opredeljeno načelo previdnosti, ki določa, da se ne uvajajo tehnologije, ki niso popolnoma znanstveno dokazane," je poudaril. Pojasnil je, da gibanje deluje na podlagi več tisoč neodvisnih znanstvenih raziskavah. Slovenija je poleg tega edina država v Evropi, v katerih še ni potekala javna predstavitev tehnologije 5G, je dodal.

Gibanje bo konec januarja vložilo predlog zakona za moratorij na uvajanje 5G. "Zahtevali bomo, da se uvajanje zamakne za dve leti in da se vmes pregledajo neodvisne znanstvene raziskave in izkušnje držav, ki 5G že vpeljujejo," je še pojasnil Kos.

Vodstvo Akosa je predstavnike protestnikov po posvetu povabilo na pogovor. Kot je pred tem dejala Muha, razumejo njihove skrbi, zato se trudijo za čim bolj podrobno obveščanje o svojih dejavnostih in pristojnostih.