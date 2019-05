Prizor iz kockastega sveta Minecrafta. Foto: Pixabay

Švedski programer Markus Persson, znan pod imenom Notch, je za prvo različico igre, ki se je takrat imenovala še Cave Game, potreboval en teden in verjetno ni pričakoval, da se bo v desetih letih prodalo več kot 155 milijonov kopij, nemški Spiegel povzema Slovenska tiskovna agencija.

Videoigra igralcem ponuja neskončen svet, v katerem lahko gradijo različne objekte in zbirajo predmete. Na voljo je več načinov igranja – v nekaterih je cilj, da igralec preživi čim več časa, v drugih je na voljo neskončno življenj, poudarek pa je na ustvarjalnosti.

Persson, ki programira že od sedmega leta starosti, je v mladosti sanjal, da mu bo nekoč uspelo ustvariti uspešnico, kot je na primer prvoosebna strelska videoigra Doom. Najpomembnejši vpliv na Minecraft je imela videoigra Infiniminter, ki jo je razvil Američan Zach Barth. Kot je pojasnil Persson, je pri tej igri dobil idejo za kockast videz in da lahko igralec nenehno spreminja pokrajino.

Že prve različice Minecrafta so oboževalci hitro pograbili, si med seboj delili ideje za pokrajine in nasvete za boljšo "gradnjo". Na portalu YouTube so se vzpostavili številni kanali, posvečeni le gradnji virtualnih pokrajin iz kock.

Persson je kmalu prepoznal finančno vrednost igre in še istega leta uvedel možnost premium računa za pet dolarjev. Do junija 2010 je prodal 20.000 kopij Minecrafta.

Jeseni leta 2010 je Persson skupaj z Jakobom Perserjem ustanovil podjetje Mojang, prek katerega so konec leta 2011 izdali tudi prvo uradno različico Minecrafta. Uspeh igre ni pojenjal, za Perssona pa je postal pritisk prevelik. Leta 2014 so podjetje prodali Microsoftu za 2,5 milijarde dolarjev.

Sprva je bila igra na voljo le za računalnike, a so jo v preteklih letih izdali za najrazličnejše platforme, dostopna je tudi za pametne telefone. Za ljubitelje kock pa so ob deseti obletnici izdali brezplačno klasično različico za brskalnike.