Znanstveniki so vodo zaznali že na drugih planetih, a so bili ti bodisi preveliki bodisi prevroči, da bi omogočali življenje. Manjše, hladnejše planete pa je precej težje zaznati. Foto: Reuters

Planet je osemkrat težji in dvakrat večji od Zemlje in od nje oddaljen okoli 110 svetlobnih let oziroma tisoč milijonov milijonov kilometrov, so objavili v zadnji številki znanstvene revije Nature Astronomy.

Astronomi z Univerzitetnega kolidža v Londonu (UCL) so nad svojim odkritjem navdušeni. Odkritje je namreč prva uspešna atmosferna zaznava za eksoplanet, ki je od svoje zvezde oddaljen na razdalji, ki je primerna za življenje, saj bi lahko tam obstajala voda v tekoči obliki.

"Odkritje vode na potencialno za življenje primernem planetu, ki ni Zemlja, je neverjetno," je dejal vodilni avtor Angelos Tsiaras.

Iz odkritja sicer ni mogoče sklepati, ali je na planetu kak ocean, menijo pa, da možnost obstaja.

Ker je planet preveč oddaljen, da bi tja poslali sondo, znanstveniki računajo na novo generacijo teleskopov, ki naj bi v prihodnjih desetih letih zmogli določiti, ali so v atmosferi planeta plini, ki bi jih lahko proizvajali živi organizmi.

Ob tem je Tsiaras opozoril, da planet K2-18b ni novejša različica Zemlje, saj je precej težji in ima drugo sestavo ozračja. "A nas to vseeno popelje bližje odgovoru na temeljno vprašanje, ali je Zemlja unikatna," je dodal.

Astronomi so za raziskavo uporabili arhivske posnetke iz leta 2016 in 2017, ki jih je posnel vesoljski teleskop Hubble, ter razvili algoritme, s katerimi so analizirali zvezdno svetlobo, ki se filtrira skozi atmosfero opazovanega planeta. Iz rezultatov je bila razvidna sled vodnih hlapov in prisotnost vodika in helija v ozračju planeta.

K2-18b so odkrili leta 2015 in je ena od stotih "super Zemelj" – planetov s težo med Zemljo in Neptunom.