Do zdaj so o prikazu novic na Facebooku odločali računalniški algoritmi, ki so vsebino prikazovali med drugim na podlagi dejavnosti uporabnikov. Foto: Reuters

Kot je pojasnila vodja sektorja za novice pri Facebooku Campbell Brown, pa bo zdaj ekipa novinarjev izbirala relevantne, odmevne in najpomembnejše novice. Vsebina, ki jo bodo ponudili uporabnikom največjega družbenega omrežja na svetu, bo sicer še vedno odvisna tudi od "signalov", ki jih ti pošiljajo z "všečkanjem" vsebin in drugimi dejavnostmi.

"Namen načrtovane storitve News Tab je zagotoviti personalizirano, močno relevantno izkušnjo za uporabnike," je dejala Brownova. Dodala je, da že oblikujejo majhno ekipo novinarjev, ki bo "izpostavljala prave zgodbe".

Sodelovanje z medijskimi hišami

Nova podstran naj bi začela delovati do konca leta, tehnološki velikan pa naj bi medijskim podjetjem na leto plačal do tri milijone dolarjev, in sicer v zameno za povzetke njihovih vesti, ki bi jih objavljal na njej. Med drugim naj bi Facebook že pristopil do vodstva medijskih hiš Washington Post, Bloomberg in Wall Street Journal.

Šef Facebooka Mark Zuckerberg je že aprila napovedal ločeno področje omrežja, ki bo posvečeno novicam. Prednost želijo dati kakovostnim in zaupanja vrednim novicam, je dejal takrat. Pri tem so pripravljeni sodelujočim medijem za vsebino plačati.

Facebook je v zadnjih letih večkrat spremenil svojo strategijo do medijev. Sprva je omrežje postajalo vedno bolj pomembna platforma za medije, da tako dosežejo svoje bralce, po ameriških predsedniških volitvah leta 2016 pa so začeli omrežju očitati deljenje lažnih novic.

Pri družbenem omrežju so zato najavili korenite spremembe ter dali več poudarka na objave prijateljev in sorodnikov, zaradi česar so bili ob promet mediji. Zdaj pa so v prid medijem torej predstavili ločeno področje omrežja, ki bo namenjeno novicam.