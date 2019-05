Minister dr. Pikalo s kitajskim ministrom za znanost in tehnologijo Zhigangom. Foto: MIZŠ

Z memorandumom sta se Slovenija in Kitajska zavezali h krepitvi znanstvenega in tehnološkega sodelovanja na podlagi enakovrednega partnerstva. Sporazum predvideva financiranje skupnih raziskav in razvoja med univerzami, raziskovalnimi institucijami in drugimi inovativnimi organizacijami v obeh državah.

Še o umetni inteligenci Pikalo v Pekingu tudi o krepitvi sodelovanja Slovenije s Kitajsko na področju umetne inteligence



Sodelovanje bo osredotočeno na področja tehnologije materialov, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, energetske tehnologije, okoljske znanosti, bioloških ved, biotehnologije, kmetijstva in še drugih področij, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ključnega pomena družboslovje in humanistika

Minister Jernej Pikalo je v Pekingu dejal, da ga veseli podpis memoranduma o sodelovanju, poleg tega pa, da so ključnega pomena pogovori v smeri razširitve sodelovanja na področja družboslovja in humanistike. To je potrdil tudi minister Wang in poudaril, da si želijo poglobljenih odnosov in tovrstnega sodelovanja s slovenskimi deležniki s področja znanosti in raziskovanja.

Doslej je med Slovenijo in Kitajsko potekalo 12 skupnih zasedanj odborov za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Poleg dvostranskega sodelovanja državi sodelujeta tudi v okviru programa Obzorje 2020, kjer partnerji iz Slovenije in Kitajske sodelujejo pri 22 skupnih projektih.

V okviru obiska se je slovenski minister na povabilo Organizacije ZN-ja za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) ter kitajskega ministra za izobraževanje Chen Baoshenga v četrtek udeležil mednarodne konference o umetni inteligenci v izobraževanju, ob robu katere je imel več dvostranskih srečanj.

S podpredsednico kitajske vlade Sun Chulan sta si pred konferenco ogledala razstavo uporabe umetne inteligence v praksi, z ministrom za izobraževanje Chenom pa sta govorila o priznavanju diplom med državama.

Za več Kitajcev na naših univerzah

Kitajsko ministrstvo za izobraževanje je vse štiri slovenske univerze že uvrstilo na svoj seznam priporočljivih mednarodnih visokošolskih inštitucij, sedaj pa so to željo izrazile še nekatere druge slovenske samostojne visokošolske inštitucije, je kitajskega kolega seznanil minister Pikalo. Zato je Slovenija zaprosila za uvrstitev na sezname vseh akreditiranih samostojnih visokošolskih zavodov, ki so dostopni na nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Chen je še dejal, da si Kitajska podobnega sodelovanja s Slovenijo kot na področju izobraževanja želi tudi na področju umetne inteligence in mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco.

Minister Pikalo se je sešel tudi z administratorjem Generalne administracije za šport Gou Zhongwenom, s katerim sta govorila o pripravah na zimske olimpijske igre, ki jih bo leta 2022 gostil Peking. Kitajska podpira zamisel o sodelovanju po olimpijskih igrah na področju izobraževanja, razvoja sistema strokovnjakov in znanstveno-raziskovalne dejavnosti, so še sporočili z ministrstva.