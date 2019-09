Strokovnjakinja za migracije Marina Lukšič Hacin pravi, da bi se morala Slovenija, ko gre za vključevanje priseljencev v družbo, zgledovati po Švedski. Foto: BoBo

Zelo dobro je, da je vlada vzpostavila urad za oskrbo in integracijo migrantov, a je preozko usmerjen v tiste, ki prosijo za mednarodno zaščito. Morali bi vzpostaviti medvladni urad zunaj MNZ-ja, kjer bi delali strokovnjaki za integracijo in ne varnost, pravi strokovnjakinja za migracije in vključevanje priseljencev v družbo, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC-ja SAZU-ja Marina Lukšič Hacin. "Področje vključevanja mora biti kulturno, in ne varnostno obravnavano," je opozorila v oddaji NaGlas! TV Slovenija.

Slovenija je lani imela najvišji selitveni prirast v desetih letih – skoraj 15 tisoč ljudi. Samo lani se je k nam priselilo dobrih 24 tisoč tujcev. Vlada je julija sprejela prvo strategijo na področju migracij, s katero zaradi staranja prebivalstva spodbuja "priseljevanje delovne sile". Kako ocenjujete strategijo?

Osebno mislim, da je pot spodbujanja priseljevanja zaradi staranja slovenske družbe, pa tudi gospodarskega stanja pravilna. Sicer pa je strategija znotraj samostojne Slovenije korak naprej, pa vendar še ne zadostno. Temu moramo posvetiti še ogromno pozornosti, če res želimo vzpostaviti pogoje za spoštljivo življenje za vse ljudi.

Tukaj bi morali resno vzpostaviti nek urad, medvladni, izven ministrstva za notranje zadeve, ki trenutno večinsko skrbi za integracijsko problematiko. Na ministrstvu za notranje zadeve imajo vrhunske strokovnjake za varnost ne pa za integracijo. In če daš samo strokovnjake za varnost na integracijo, potem na nek način sekuratiziraš integracijsko področje, ki pa mora biti kulturirano ne pa varnostno obravnavano. Prof. dr. Marina Lukšič Hacin

Z delavci pridejo tudi njihove družine. Kdo bi moral poskrbeti za njihovo vključevanje v družbo?

Ne samo za njihovo, ampak tudi za vključevanje delavcev moramo vedeti, da k nam prihajajo ljudje. Torej ljudje živimo kompleksna življenja in za vključevanje v družbo bi morali poskrbeti vsi družbeni, politični, ekonomski akterji od lokalne skupnosti do zvezne ravni vključno z večjo soodgovornostjo delodajalcev.

Kakšna pa bi morala biti vloga Urada za oskrbo in integracijo migrantov?

To, da se je vzpostavil urad, je zelo dobro, vendar bi potreboval veliko več pristojnosti in veliko več finančne podpore. Hkrati pa je preozko usmerjen v populacijo, ki prosi za mednarodno zaščito. Tukaj bi morali resno vzpostaviti neki urad, medvladni, zunaj ministrstva za notranje zadeve, ki trenutno večinsko skrbi za integracijsko problematiko. Na ministrstvu za notranje zadeve imajo vrhunske strokovnjake za varnost ne pa za integracijo. In če daš samo strokovnjake za varnost na integracijo, potem na nek način sekuratiziraš integracijsko področje, ki pa mora biti kulturirano ne pa varnostno obravnavano.

Kako so se vključevanja tujcev lotili na Švedskem?

Na Švedskem so se pravzaprav na tak način, ki ga opisujem, lotili že v 70 letih, kjer so v parlamentu sprejeli tri glavne postulate: to je spoštljivost, pravica do izbire, enakost in partnerstvo. To so bili postulati, ki so bili zavezujoči za vse družbene, politične in gospodarske akterje od lokalne skupnosti do zvezne. In potem se je zadeve veliko bolj decentralizirano urejalo kot pa pri nas.

Tudi slovenski državni zbor je soglasno leta 2011 sprejel Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji – ustanovljen je bil svet pri vladi za te skupnosti, ampak nobene pomembnejše odločite ni sprejel. Torej od 2011 do danes se nič ni zgodilo – navkljub najširši politični volji – tako levih kot desnih političnih sil. Kako to razumete?

Osebno bi rekla, da vidim konflikt med tem pristopom k manjšinam z klasičnim pristopom, ki manjšino pravzaprav ne veže na človeka ampak na prostor. Mi imamo manjšinske prostore medtem ko znotraj teh poskusov se je manjšinstvo dodeljevalo posamezniku.

Je treba razlikovati ti. "stare priseljence", tiste, ki so v Slovenjo prišli v 60ih in 70ih letih prejšnega stoletja in imajo zdaj tukaj že vnuke, od ti. "novih priseljencev", ki so k nam prišli denimo v zadnjih desetih letih?

Z vidika poznavanja dediščine, zgodovine, slovenske dinamike, da. Z vidika določanja pravic pa je pomembno, da imamo vsi prebivalci enake pravice ne glede na to, kako smo si različni in katerim skupinam pripadamo. Znotraj tega ne bi smelo biti pomembno.

Toda zaradi spremenjenega zakona Statistični urad že leta ne sme več spraševati prebivalcev po njihovi narodnostni pripadnosti. Posledično, sploh ne poznamo narodnostne strukture in natančnega števila priseljencev, vlado na to opozarjajo tudi Združeni narodi. Je sedanja ureditev torej dobra ali slaba?

Z vidika demokratične družbe to ni pomembno, ker tudi če je človek eden mora imeti zgotovljene enake pravice. S stališča odkrivanja morebitnih diskriminacij pa so takšne baze podatkov še kako pomembne, ker zato da dokazuješ, da je neka populacija diskriminirana moraš imeti podatke o njeni številčnosti oziroma kje živi.

Ali pa če želiš voditi resno integracijsko politiko?

Natančno tako!