Ljubljansko okrožno sodišče je 29-letnemu Sebastienu Abramovu in njegovemu dekletu pripor podaljšalo za dva meseca.

Juliji Adlešič, ki si je z žago namerno odrezala roko nad zapestjem, in njenemu fantu Sebastienu Abramovu, ki naj bi jo k temu nagovoril, tožilstvo očita pet goljufij na račun zavarovalnic. Zaradi ponovitvene nevarnosti pa se je ljubljansko sodišče odločilo, da obema podaljša pripor, je poročala Televizija Slovenija. Tožilstvo goljufije očita tudi Abramovi materi, obtožen je tudi njegov oče. Prepričano je namreč, da so Julija Adlešič, njen fant Abramov in njegovi starši, da bi dobili 1,2 milijona evrov od petih zavarovalnic, lagali, da je na Adlešičevo med žaganjem vej skočil pes in je zato padla na krožno žago.

A policija zgodbi ni nasedla, dekle je bilo namreč v osebnem stečaju in zadolženo. Kot je pojasnil Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto pri PU Ljubljana, bi 21-letnica prejela nekaj več kot 383.000 evrov zavarovalnine in več kot 3000 evrov mesečne rente.

Sumničavi pa so bili tudi zdravniki. Rana na roki, ki ji jo je oskrbel oče Sebastiena Abramova, je bila tako dobra povita, da je sploh ni bilo treba previjati, rez nad zapestjem je bil zelo gladek, prsti in dlan niso bilo poškodovani, kar za take nesreče ni običajno. Roko so ji nato rešili še enkrat. V upanju, da bo ta odmrla, naj bi jo Adlešičeva namreč polagala v zamrzovalnik, da bi le dobila odškodnino.

Po oceni izvedenk psihiatrične stroke ima Adlešičeva narcistično in odvisnostno motnjo, ki je nastala zaradi dolgotrajne izpostavljenosti škodljivemu vplivu Abramova, ta pa naj bi imel potrebe po ohranjanju ugleda, moči in prevlade nad drugimi. "Ljudje z disocialno osebnostno motnjo znajo zelo dobro izbrati svoje žrtve, zelo dobro vedo, kdo bo dojemljiv za to," je ob izbruhu afere pojasnil Tristan Rigler z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Abramov in Adlešičeva bi lahko s poškodovanjem znova skušala dobiti denar

Adlešičeva in Abramov zaradi ponovitvene nevarnosti do 2. oktobra ostajata v priporu. Ker so veljavne še štiri zavarovalne police za Adlešičevo, tožilstvo ocenjuje, da bi si lahko znova skušala poškodovati roko ali kak drug del telesa, njen partner pa bi jo lahko k temu spodbujal. Ker sta se enkrat že spustila v tako neživljenjski poskus goljufije, jima ni mogoče zaupati, da na prostosti ne bi našla še kakega načina, kako priti do zavarovalniškega denarja. To bi lahko, denimo, storila s simuliranjem prometne nesreče, menijo sodniki.

Opozorili so tudi, da niti ena od polic za življenjsko in nezgodno zavarovanje, ki jih je Abramov sklenil pri zavarovalnicah za Adlešičevo, ni nična oziroma po zakonodaji še vedno veljajo.

Zagovornik Abramova Mitja Pavčič, ki mu sicer sklepa še niso vročili, je za STA pojasnil, da se je Abramov na sklep o podaljšanju pripora že pritožil. Napovedal je, da bo sklep, ko ga bo dobil, proučil in se odločil o nadaljnjih potezah. Kot tudi izhaja iz obtožnice, ki še ni pravnomočna, so Adlešičeva, Abramov in njegova mati obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufij, oče Abramova pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Abramov pa je vpleten še v dve zadevi. Osumljen je, da je marca 2015 umoril 24-letno Saro Veber. Okrožno sodišče v Celju je sklep o začetku sodne preiskave v zadevi izdalo julija. Na žalskem okrajnem sodišču pa teče postopek zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove.