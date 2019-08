Ugrabitev 79-letnega Miroslava Moravca je bila povod za protest, ki so ga nekaj dni zatem pripravili v Črnomlju. Foto: TV Slovenija

Ugrabiteljema 79-letnega Belokranjca je novomeško sodišče izreklo po eno leto in devet mesecev zapora, po prestani kazni ju bodo za pet let izgnali iz države. Osemnajstletni Alžirec in 25-letni Maročan sta se na zaslišanju opravičila ugrabljenemu in Sloveniji ter dogodek obžalovala, češ da sta imela zaradi dolgotrajne poti v Evropo psihične težave.

Postopek zoper tretjega obtoženega, domnevno 18-letnega Alžirca, je sodišče izločilo, saj namerava prej preveriti njegovo dejansko starost. Alžirec namreč trdi, da je mlajši od 18 let, medtem ko je po podatkih iz sodnega spisa in podatkih, ki jih je ob zaprosilu za azil povedal policiji, polnoleten.

8. maja naj bi trije osumljeni v Beli krajini nezakonito prečkali slovensko mejo, ugrabili domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se z avtomobilom odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avto z ugrabljenim Belokranjcem zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo, kjer so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili slovenski policiji.

Tožilstvo jim očita kazniva dejanja ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila. Vse tri so 10. maja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je na predlog tožilstva odredil pripor. Pozneje so jim pripor podaljšali zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.

Ugrabitev je bila povod za protest, ki so ga nekaj dni zatem pripravili v Črnomlju. Kmalu zatem je Črnomelj obiskal notranji minister Boštjan Poklukar, ki je prebivalcem ob južni meji obljubil dodatne varnostne ukrepe. Med drugim dodatne začasne tehnične ovire, videonadzor in, če bo treba, tudi kadrovsko okrepitev.