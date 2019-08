Koprskim poklicnim gasilcem je ob pomoči prostovoljnih gasilcev uspelo preprečiti, da bi se požar razširil na druge hiše. Foto: Eugenija Carl

Gasilcem iz koprske gasilske brigade ter prostovoljnim gasilcem iz Pirana, Sečovelj in Babičev je sinoči uspelo preprečiti, da bi se požar razširili na sosednje hiše v Trubarjevi ulici. Hiše v Piranu so namreč povezane s strešnimi tramovi, ostrešje ene hiše je tako hkrati tudi ostrešje druge, zato so bili gasilci vso noč na straži. Na pogorišču so se ves čas odpirala posamezna žarišča, zato na kraju dogodka ostajajo tudi to jutro, poroča Radio Slovenija.

Kot so v četrtek pojasnili na Policijski upravi Koper, so reševalci štiri ljudi prepeljali v bolnišnico. Zaradi gašenja s penilom so bile piranske ulice bele, gasilci penilo spirajo v meteorne vode. "Penilo ni strupeno, morje pa bo motno in belo. Ljudje naj se ne bojijo, saj je to samo penilo od gašenja," je pojasnil poveljnik Civilne zaščite Piran Egon Štibilj.

Kriminalisti bodo nadaljevali iskanje vzroka požara. O požaru pa so bili obveščeni tudi dežurni pri Elektru Primorska.