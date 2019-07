Za informacije o treh članih družine Karner ZDA ponujajo do 5 milijonov dolarjev na osebo. Foto: MMC RTV SLO

Družina Karner je družina ubežnikov, trojica je storila veliko hudih kriminalnih dejanj in ZDA jih bodo preganjale, dokler ne bodo stopili pred sodnika. Tako sta na telefonski novinarski konferenci povedala predstavnik ameriškega urada za boj proti drogam in ameriški tožilec za okrožje Massachusetts.

ZDA vedo, da Karnerjevi svobodno živijo v Sloveniji, a ker jih naše oblasti nočejo izročiti, za pomoč prosijo ljudi. V zameno za milijonske nagrade želijo dobiti informacije, kdaj in kam bo družina potovala.

Težko verjamemo, da Karnerjevi Slovenije ne zapuščajo in tudi naši podatki iz preteklosti kažejo drugače, sta bila jasna predstavnika ameriških oblasti.

"Mislim, da je težava Karnerjev v tem, da se Slovenija zdi zelo majhna, če je ne smeš zapustiti," je povedal ameriški tožilec za okrožje Massachusetts Andrew Lelling. Na javnost so se obrnili, da bi dobili podatke o njihovih morebitnih potovanjih.

"Karnerjevi so na begu pred zakonom. Ne bomo odnehali. Hočemo jih prijeti in jim soditi," pa je bil odločen regionalni direktor ameriškega urada za boj proti drogam (DEA) Kevin Scully.

Matevž, Mihael in Alenka Karner. Foto: MMC RTV SLO

"Če vstopijo v drugo državo EU-ja, bi lahko ob pomoči te države dosegli izročitev ZDA. Težava je, da tega v Sloveniji ne moremo doseči. Toda ne pričakujemo, da bi Karnerjeve kdo ugrabil in jih prepeljal v drugo državo," je dodal Lelling.

Razpisa nagrade niso povzročile nove okoliščine ali nova dejstva, le izčrpali so vsa preostala sredstva, pravijo v ZDA in dodajajo, da jim v Sloveniji ni uspelo zaseči premoženja. Lahko smo zasegli jahto Karnerjev s privezom na Hrvaškem. Karnerjevi imajo tudi brunarico v Avstriji. Razpolaganje z njo je omejeno.

V ZDA se zavedajo, da je razpis tako visoke nagrade nekoliko nenavaden, ker družina v Sloveniji živi svobodno. Za vsako obtožbo, torej za prodajo anaboličnih steroidov in pranje denarja, jim na ameriškem sodišču grozi po dvajset let zapora.

Prodanih več kot milijon doz steroidov

Ameriške oblasti trdijo, da je Mihael Karner od leta 2000 po svetu prodal več milijonov doz anaboličnih steroidov. S prodajo, ki je potekala prek spleta, naj bi protipravno pridobil okoli 40 milijonov evrov premoženja.

Mihaela Karnerja so leta 2011 v Avstriji aretirali na željo ZDA zaradi spletne prodaje anaboličnih steroidov po vsem svetu. Grozilo mu je štirideset let zaporne kazni, a je avstrijsko ustavno sodišče v zadnjem trenutku preprečilo izročitev. Karner je plačal milijon evrov varščine, od takrat živi v Sloveniji.

Z ministrstva za pravosodje so nam sporočili, da ustava Republike Slovenije prepoveduje izročanje slovenskih državljanov tretjim državam. To pomeni, da je predaja slovenskih državljanov mogoča zgolj na podlagi Evropskega naloga za prijetje in predajo, torej državam članicam Evropske unije ter Mednarodnemu kazenskemu sodišču.

"Pravzaprav bi za to spremembo morali spremeniti ustavo, tako da mislim, da je zelo malo verjetno, da bi tukaj Slovenija z ZDA sklepala neke sporazume o izročanju svojih državljanov," je povedal Karnerjev odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.

Tega se zaveda tudi Mihael Karner, zato Slovenije nima namena zapustiti. A ker Američani za Karnerje ponujajo nagrado v znesku 15 milijonov dolarjev, se je ideja o hitrem zaslužku, če bi Karnerje spravili čez mejo, že pojavila tudi na družbenih omrežjih.

"Vsakršna samovolja, samopomoč bi bila protipravna in bi pomenila izvršitev hudega kaznivega dejanja ugrabitve," dodaja Karnerjev odvetnik.

Steroidi le za rekreativce

"Ta nagrada je nejasna. Edina legalna pot na območju RS je ekstradicija, nič drugega. Vse drugo je ilegalno in zato kaznivo. In tudi nagovarjanje k temu je kaznivo. In tudi če bi bilo tako, da bi oni odkrito nagovarjali k neki abdukciji, bi bilo to nagovarjanje h kaznivemu dejanju," meni Mihael Karner.

Nagrado so Američani postavili zelo visoko, Karnerje so prehiteli le nekateri najbolj iskani svetovni teroristi. "Mislim, da smo mi trije tu zraven po nesreči," dodaja Karner, ki se zaveda, da ameriške oblasti vedo, kje je njegova družina.

"To je vse jasno, kje se jaz nahajam, policija to ve, ne skrivam se, nisem begunec," poudarja Karner, ki je še povedal, da anabolični steroidi, ki jih je prodajal, niso na seznamu prepovedanih substanc, predvideni so bili za rekreativce, njihova uporaba v profesionalnem športu pa je prepovedana.