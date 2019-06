Policisti so z informacijami o preiskavi skopi. Foto: BoBo

Policisti so v petek opravili hišno preiskavo na naslovu napadene sodnice, po hišni preiskavi, ki se je zavlekla pozno v noč, pa so policisti s seboj odpeljali partnerja napadene sodnice. Podrobnosti o preiskavi policisti javnosti še niso predstavili.

Ružičevo so neznanci napadli prejšnjo nedeljo malo po polnoči, ko se je vračala domov, in jo hudo poškodovali. Neuradno naj bi jo napadli s kijem.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.