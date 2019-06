Policisti opozarjajo na previdnost v gorah. Foto: BoBo

Policisti gorske policijske enote in bohinjski gorski reševalci so opravili ogled kraj nesreče in ugotovili, da je bila pot suha in zato zaradi kombinacije zemlje in kamenja zelo polzi. Ponesrečeno planinko so odpeljali z vojaškim helikopterjem.

Obenem so policisti ugotovili še druge nevarnosti na poti čez Komarčo, ki je zelo nevarna, saj čez pot visi drevje. Obenem se kovinski klin v skali na enem izpostavljenem in spolzkem mestu premika in jeklenica je zato nestabilna. Ponekod iz poti štrlijo tudi nizki kovinski deli, ki lahko povzročijo padec, če jih kdo spregleda.

Policisti so opravili še pogovore s 17 planinci, med katerimi jih 12 ni imelo ustrezne opreme, saj so bili obuti v športne copate, nizke čevlje ali celo sandale. Zato so jim policisti predlagali, naj poti ne nadaljujejo, pri čemer se jih je deset odločilo za vrnitev v dolino.

"Ponovno opozarjamo na veliko previdnost v gorah in ustrezno ravnanje. Enako kot na cesti so tudi v gorah pomembne malenkosti, ki lahko na tako izpostavljenem terenu, kot so gore, pomenijo tanko mejo med življenjem in smrtjo," so še sporočili s kranjske policijske uprave.