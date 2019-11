Stanko Omerzu na eni od obravnav. Po neuradnih informacijah je prav on osumljenec v tokratni preiskavi. Foto: MMC RTV SLO

Po pisanju Večera so kriminalisti v torek pri predsedniku mariborskega delovnega sodišča Stanku Omerzuju opravili hišno preiskavo in preiskali prostore na mariborskem delovnem sodišču. Na mariborski policijski upravi so potrdili le, da so kriminalisti "na območju Policijske uprave Maribor izvedli tri hišne preiskave objektov in vozil". "Potrdimo lahko, da je bila preiskava izvedena tudi v nekaterih prostorih Delovnega sodišča v Mariboru," je za čaopis povedal tiskovni predstavnik Miran Šadl.

Dodal je, da so bile hišne preiskave opravljene v zvezi s preiskavo suma storitve kaznivega dejanja tatvine v povezavi s kaznivim dejanjem preprečitve dokazovanja. "Dejanja je osumljena ena oseba, in sicer naj bi z namenom preprečitve dokazovanja v kazenskem postopku izvršila tatvino dokaznega gradiva," je še pojasnil Šadl.

Viri blizu policije so Večeru neuradno povedali, da je osumljenec prav Omerzu, središče preiskave pa iz sodnega spisa izginula povratnica.

Nepravnomočno obsojen zaradi zalezovanja

O tej se je govorilo med sojenjem sodniku zaradi domnevnega zalezovanja. Konec aprila je namreč obdolženi ob pregledovanju spisa ugotovil, da v njem manjka leto in pol star dokaz. V spisu ni bilo poštne povratnice, ki bi dokazovala, da je Omerzu jeseni 2017 prejel sklep, s katerim je sodišče zavrnilo zahtevo za izločitev dokazov. Zato je njegov odvetnik podal pritožbo zoper sklep iz leta 2017, češ da sodišče obdolženemu sklepa ni vročilo.

Sodišče je preverilo, ali povratnice res ni v spisu, in ugotovilo, da ta resda manjka, opazilo pa je tudi, da se vrvice, ki povezuje spis, še drži košček papirja, kar je nakazovalo, da je povratnica nekoč bila tam, a je bila očitno iztrgana. Sodnica je pisala Pošti Slovenije, ki ji je poslala dvojnik povratnice z Omerzujevim podpisom, kar je dokazovalo, da je obdolženi sklep dobil.

Zato je sodišče zavrnilo odvetnikovo pritožbo, hkrati pa je mariborsko okrajno sodišče spisalo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, ki je ukradel ta dokaz, še piše Večer.

Omerzu je bil 4. oktobra na Okrajnem sodišču v Mariboru po skoraj dve leti dolgem procesu obsojen zaradi zalezovanja nekdanje intimne prijateljice. Sodnica Karmen Krajnc mu je izrekla pol leta pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, a je obramba že takoj po razglasitvi sodbe napovedala pritožbo.