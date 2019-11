Sodni spor med najbogatejšima Slovencema zakoncema Login in revijo Reporter se nadaljuje. Loginova želita reviji preprečiti pisanje o svojem zasebnem življenju, sicer zahtevata 105 tisoč evrov odškodnine. Spor se vleče že od decembra 2017, ko je sodišče Reporterju do konca sojenja prepovedalo objavljati podatke o zasebnem življenju Loginovih. Foto: TV Slovenija

Že šesto leto zapored najbogatejša Slovenca s skoraj 700 milijoni evrov vrednim premoženjem, ki sta ga ustvarila z mobilno aplikacijo Outfit7, svoje zasebnosti ne delita rada z javnostjo, še manj si želita z novinarji govoriti o sporu, ki teče pred sodiščem.

"Jutri imamo en lep dogodek v hotelu Union, dogodek Začuti100, kjer bomo govorili, kako se kreira uspešna podjetja, uspešne organizacije, kako smo lahko ljudje uspešni in dajmo se usmeriti v take pozitivne zadeve," je povedala Iza Sia Login.

Mimogrede gre za enodnevni dogodek, za ogled katerega morajo udeleženci odšteti kar 397 evrov oziroma z DDV-jem 484 evrov. Iza Login, ki si je po novem dodala še ime Sia, sicer že ves čas zatrjuje, da z možem nista javni osebnosti, zato tudi objava njunih prejšnjih imen in priimkov ter razlogi za to spremembo, kar so pred leti želeli objaviti v posebni izdaji Reporterja, niso v javnem interesu. Današnji neuspeli poskus poravnave je sicer potekal za zaprtimi vrati.

Dogovorili smo se tudi, da, dokler zadeva ne bo sprejeta, ne komentiramo, je povedal urednik Reporterja Silvester Šurla.

Verjamem in upam, da bomo to rešili po mirni poti, ker to je bil ves čas tudi namen naših strank, pa je pojasnil Janez Stušek, odvetnik Sama in Ize Sie Login.

Zakonca Login in revija Reporter se bodo znova, že tretjič skušali poravnati 23. decembra.