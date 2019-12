Zaprti odsek ceste bodo morda odprli že zvečer. Foto: BoBo

Kranjski župan Matjaž Rakovec je povedal, da je bil v sredo v Britofu, ko so odkrili mesto, kjer je puščal plin. Gasilci so opravljali stalne meritve, kriminalisti pa so poslikali območje in vzeli del, ki je puščal. Nato so delavci namestili nov del in zdaj poteka 24-urni test. "Če bo vse v redu, bo proti večernim uram cesta proti Britofu odprta," je povedal Rakovec.

V kranjski civilni zaščiti sicer niso preveč optimistični, saj so zadnje meritve pokazale sprejemljivo stopnjo koncentracije plina, ki variira iz pozitivne v negativno in nasprotno.

"Težko rečem, da bo odločitev padla že danes oz. v popoldanskih urah, kako bo z omenjenim področjem, ali bo odprto ali bo ostalo zaprto za promet. Za zdaj novice niso spodbudne, ker je bil očitno izpust plina večji, kot smo pričakovali. Plin se zadržuje v določenih porah in merilniki kažejo, kot pač kažejo. Delamo v smeri dodatne varnosti, tako da nameščamo pokrove z oddušniki. Teh pokrovov v Sloveniji ni in delamo vse, da jih dobimo v najkrajšem roku, da bi se te minimalne količine plina, v primeru, da bi bili izpusti, sproščale skozi te oddušnike," je za TV Slovenija povedal poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar.

Policisti zasegli kos napeljave

Kriminalisti še vedno preiskujejo vzrok nesreče, zbiranje dokazov na tem območju pa prilagajajo izvajalcem in njihovi dinamiki iskanja domnevne napake na infrastrukturi. V sredo so na kraju zasegli tudi kos napeljave, ki bo predmet nadaljnje presoje, je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos.