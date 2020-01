Britanski parlament je s 330 glasovi za in 231 proti še v tretjem branju potrdil predlog zakona o izstopnem sporazumu z EU-jem. Foto: EPA

Predlog zakona med drugim opredeljuje finančno poravnavo, ureditev glede meje na irskem otoku in pravice državljanov EU-ja v Veliki Britaniji po brexitu. Poleg tega onemogoča podaljšanje prehodnega obdobja, ki se bo v skladu s trenutnimi načrti končalo konec leta 2020.

Poslanci so decembra predlog zakona, s katerim bodo uzakonili sporazum o izstopu, ki ga je premier Boris Johnson oktobra sklenil z Brusljem, na prvem glasovanju potrdili s 358 glasovi za in 234 proti. Ta teden so ga obravnavali še na odborih.

Danes sta sledila še razprava in glasovanje v tretjem branju, kar je zadnje glasovanje pred obravnavo predloga v lordski zbornici, ki ga bo obravnavala prihodnji teden. Da bo zakon začel veljati, ga bo morala podpisati še kraljica Elizabeta II.

Kot vse kaže, bo lahko Velika Britanija konec meseca po treh preložitvah brexita vendarle zapustila EU z dogovorom. Nato bodo sledilo 11-mesečno prehodno obdobje, v katerem morata Bruselj in London skleniti dogovor o prihodnjih odnosih.