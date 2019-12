Zelo verjetno bomo tudi v letu 2020 še poročali o nadaljevanju sage o brexitu ... Foto: Reuters

Združeno kraljestvo bo Unijo (končno) zapustilo konec januarja leta 2020, a nato se bo London šele začel pogajati z Brusljem o dolgoročnih prihodnjih odnosih, je zapisano v dogovoru o brexitu, ki ga je britanskemu premierju Borisu Johnsonu decembra končno uspelo spraviti skozi parlamentarno sito. Pogajalci obeh strani bodo imeli do konca decembra leta 2020 čas, da sklenejo trajni dogovor. Johnson je že večkrat jasno povedal, da novih podaljšanj in odlogov ne bo, tako da bi v primeru neuspeha znova na mizo lahko prišel dogovor o brexitu brez dogovora.

Ursulo von der Leyen skrbi, da je prehodno obdobje za dogovor o prihodnjih odnosih z Londonom prekratko. Foto: Reuters

Je cilj sploh uresničljiv?

"Zelo sem zaskrbljena, saj imamo res zelo malo časa. London in Bruselj bi morala resno razmisliti, ali so pogajanja v tem časovnem obdobju sploh izvedljiva in uresničljiva," je dejala von der Leynova za francoski časopis Les Echos. Dodala je, da bi bilo smiselno, da bi sredi leta 2020 "ocenili stanje" in se takrat dogovorili o morebitni prestavitvi datuma, do katerega mora biti sprejet dogovor.

"To ni konec, ampak začetek novih odnosov"

Pred tem je von der Leynova tudi evropske poslance posvarila, da za sklenitev dogovora o prihodnjih odnosih med EU-jem in Združenim kraljestvom do konca leta 2020 ni veliko časa. "Če dogovora ne bo mogoče doseči, bi to škodilo interesom EU-ja, a bi imelo večji vpliv na Veliko Britanijo," je dodala. "EU si bo v pogajanjih prizadeval za čim boljši izid. Upam, da bo v dobro vseh doseženo partnerstvo kot ga še ni bilo. To ni konec, to je začetek novih odnosov med sosedi, želim, da postanemo dobri sosedje s prijatelji," je še dejala.

A Johnson kljub opozorilom ostaja neomajen, saj je v dogovor o brexitu dodal amandma, po katerem bo nezakonita vsaka poteza, s katero bi se pogovori z EU-jem zavlekli v leto 2021.