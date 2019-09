Resolucijo je Evropski parlament na zasedanju v Strasbourgu podprl s 544 glasovi za, proti je glasovalo 126 poslancev, medtem ko se jih je 38 vzdržalo. Z resolucijo so evropski poslanci novega sklica parlamenta znova poudarili enotno stališče EU-ja glede brexita, jasno podprli novembra lani doseženi sporazum ter izrecno poudarili, da bo za morebiten izstop brez dogovora v celoti odgovorna britanska stran.

Evropski poslanci so z veliko večino 544 glasov podprli resolucijo, ki podpira urejen brexit na podlagi že izpogajanega ločitvenega sporazuma. Ob utemeljenih razlogih pa je mogoča tudi vnovična preložitev odhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije. Foto: EPA

Juncker: Johnson ni predložil nobene alternative irskemu varovalu

Resolucijo so evropski poslanci sprejeli po razpravi o brexitu, v kateri sta jih predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier seznanila s ponedeljkovimi pogovori z Johnsonom. Ti niso prinesli napredka, saj britanski premier ni predložil nobene pravno izvedljive alternative irskemu varovalu za preprečitev trde meje na irskem otoku po brexitu.

Najbolj vnet zagovornik brexita Nigel Farage, predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker in glavni pogajalec Evropske unije Michael Barnier pred začetkom razprave v Evropskem parlamentu. Foto: EPA

Utemeljeni razlogi: preprečitev izstopa brez dogovora, volitve ali referendum na Otoku

Za preložitev brexita bi moral unijo zaprositi britanski premier Boris Johnson, ki pa poudarja, da tega ne bo storil in da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra izstopilo iz EU, z dogovorom ali brez njega. Preložitev izstopa Združenega kraljestva iz EU so evropski poslanci pripravljeni podpreti pod pogojem, da bodo za to obstajali utemeljeni razlogi, in sicer preprečitev izstopa brez dogovora ter v primeru volitev ali referenduma na Otoku.

Juncker: Tveganje brexita brez dogovora ostaja zelo realno

Juncker poslancem predstavil pogovore z Johnsonom

"Tveganje brexita brez dogovora je še vedno zelo realno," je v Evropskem parlamentu opozoril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki se mu mandat izteče 1. novembra. "To bo izbira Združenega kraljestva in zagotovo ne izbira in odločitev EU-ja," je opozoril.

Dogovor med EU-jem in Združenim kraljestvom je po njegovem prepričanju še vedno mogoč, vendar "potrebujemo predloge, da se izognemo trdi meji na irskem otoku". "Nisem prepričan, da nam bo uspelo. Ni ostalo veliko časa, a prepričan sem, da moramo poskusiti," je dejal.

Brexit obžalovanja vreden dogodek

Evroposlanci so v razpravi poudarili, da je brexit obžalovanja vreden dogodek ter izražali zaskrbljenost zaradi posledic neurejenega brexita, kritični pa so bili tudi do britanskega premierja. Brexit je postal popolnoma nepredvidljv, pripravljeni smo na najslabši možni scenarij, to je brexit brez dogovora, a smo še vedno pripravljeni iskati rešitve z Združenim kraljestvom, je poudaril vodja EPP Manfred Weber.

Vodja S&D: Odgovorni za situacijo je Boris Johnson

"Odgovorni za trenutno situacijo ima eno samo ime, Boris Johnson," pa je dejala vodja S&D, druge največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Iratxe Garcia Perez (S&D). Johnsonove odločitve lahko po njenem celo porušijo zgodovinske vezi med Združenim kraljestvom in EU. Da bi se izognili katastrofi, ki bi sledila brexitu brez dogovora, je podprla podaljšanje roka za izstop Združenega kraljestva iz EU ob utemeljenih razlogih.

Verhofstadt: EU treba reformirati, ne pa je uničiti ali zapustiti

Brexit ima vsaj eno pozitivno plat, znova je združil Evropejce, pa je ocenil Guy Verhofstadt (RE). Sporočilo Evropejcev na evropskih volitvah je bilo po njegovem jasno, in sicer, da je EU treba reformirati, ne pa je uničiti ali zapustiti.

Laburisti bi odločitev (znova) prepustili ljudem



Če bodo zmagali na naslednjih volitvah, laburisti obljubljajo pogajanja za nov izstopni dogovor z EU-jem, o katerem bi odločali tudi volivci. Foto: Reuters

Vodja britanskih opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn pa je medtem sporočil, da bi "krizo z brexitom lahko končala samo laburistična vlada". Corbyn je namreč v članku za Guardian zapisal, da bi v primeru drugega referenduma o brexitu ostal nevtralen. "Kot laburistični premier bom obljubil izvedbo tega, za kar se bodo odločili ljudje."

Ob morebitni zmagi na naslednjih volitvah laburisti obljubljajo pogajanja za nov izstopni dogovor z EU-jem, ki bi ga skupaj z možnostjo obstanka v EU-ju (znova) predložili volivcem. "Laburistična vlada bi zagotovila razumen dogovor na podlagi pogojev, za katere se že dolgo zavzemamo, vključno z novo carinsko unijo z EU-jem, s tesnim odnosom enotnega trga in zagotovili delavskih pravic in okoljske zaščite," je še zapisal.

Laburistom številni pripisujejo nejasno stališče glede brexita, saj naj bi v prizadevanju, da ne odvrnejo volivcev, iskali srednjo pot. A ob vse ostrejšem stališču, ki ga zavzema konservativna vlada pod vodstvom Johnsona, se krepi pritisk na stranko, da se aktivno zavzame za obstanek v EU-ju.

Zakon obvezuje Johnsona, da prepreči brexit brez dogovora

Kot že omenjeno, britanski premier Johnson vztraja, da bo Združeno kraljestvo z ali brez dogovora EU zapustilo 31. oktobra, čeprav ga pri uresničitvi te namere ovira pred dnevi sprejeti zakon o preprečitvi brexita brez dogovora. V skladu z njim bo vlada morala preložiti brexit, če z Brusljem ne bo dosegla izstopnega dogovora.