Politika sta se sestala prvič, odkar je Johnson postal britanski premier. Foto: Reuters

Srečanje predsednika Evropske komisije z Johnsonom, sicer prvo, odkar je Johsnon julija postal britanski premier, se je tako končalo brez otipljivega napredka.

Juncker je tudi poudaril, da je odgovornost na strani Velike Britanije, da predloži "pravno operativne rešitve, ki so združljive z ločitvenim dogovorom".

"Predsednik Juncker je tudi poudaril pripravljenost in odprtost komisije, da preuči, ali bi tovrstni predlogi izpolnili cilje varovala. Takih predlogov pa za zdaj ni bilo," so še sporočili iz komisije.

V Downing Streetu so pogovore označili za "konstruktivne". Foto: Reuters

EU je sporočila, da je pripravljena preučiti alternative, a da mora za to obstajati določena varovala, kot je dogovor, da bi preprečili vrnitev trde meje z Irsko, navaja BBC.

Johnson vztraja pri 31. oktobru

Viri na Downing Streetu so srečanje po drugi strani označili za "konstruktivno" in za del prizadevanj, v okviru katerih bi izpogajali dogovor o brexitu pred vrhom EU-ja, ki bo 17. in 18. oktobra.

Po poročanju BBC-ja so zatrdili tudi, da Johnson ni pripravljen podaljšati roka za brexit, ki je predviden za 31. oktober. "Voditelja sta se strinjala, da morajo pogovori postati bolj intenzivni in da bodo kmalu potekali vsak dan," so sporočili.

Johnson je na pogovorih tudi znova potrdil zavezanost velikonočnemu sporazumu. Kot še navaja Downing Street, je premier odločen prepričati parlament v Londonu, da podpre dogovor brez zanj spornega irskega varovala.

Juncker je sicer po srečanju poudaril, da bo oktobrski vrh EU-ja pomemben mejnik. Preostalih 27 članic povezave ostaja enotnih, so še poudarili v Bruslju. Juncker bo o poteku priprav na brexit v sredo poročal tudi Evropskemu parlamentu v Strasbourgu.