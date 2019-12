Foto: Reuters

Med osumljenimi sta dva državljana Hrvaške in sedem državljanom Severne Makedonije. Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je proti njim zaradi suma tihotapljenja sprožil preiskavo.

Nezakonit prehod meje med BiH-om in Hrvaško so organizirali na območju Petrove gore, prebežnike pa so tihotapili preko slovenske meje na območju Žumberka, ki sodi pod novomeško policijsko upravo. Uskok še izpostavlja, da je skupina osumljencev v 19 primerih skupno pretihotapila 166 ljudi.

Uskok na svoji spletni strani navaja, da so preiskavo sprožili zaradi utemeljenega suma, da se je skupina osumljencev na srečanju v Zagrebu dogovorila, da bodo na nedovoljen način čez hrvaško mejo prepeljali večje število tujih državljanov iz BiH-a v Slovenijo.

Iz Turčije v EU letos več prebežnikov

Sicer pa je letos iz Turčije v Evropsko unijo 70.000 prebežnikov, kar je dvakrat toliko kot lani v istem času, izhaja iz zaupnega poročila Evropske komisije, ki ga je objavil nemški časnik Die Welt, ki postavlja pod vprašaj delovanje dogovora med Turčijo in EU-jem.

Približno 68.000 prebežnikov je prek Egejskega morja vstopilo v Grčijo, manjše število pa je Evropsko unijo doseglo v Bolgariji, Italiji in na Cipru.

Večina prebežnikov po novem prihaja iz Afganistana, in sicer 30 odstotkov, delež prosilcev za azil iz Sirije je 14 odstotkov. Sledijo jim Pakistanci z 9,5 odstotka, Iračani z osmimi odstotki in državljani Turčije s petimi odstotki.

Ankara je že večkrat opozorila, da se EU ne drži svojih obvez. Bruselj je sicer prejšnji teden sporočil, da je Evropska unija v celoti sprostila šest milijard evrov iz instrumenta za sirske begunce v Turčiji in s tem izpolnila svojo zavezo iz dogovora s Turčijo.

Prihodi prebežnikov v Grčijo predstavljajo izjemen pritisk za prenapolnjene begunske centre na Egejskih otokih. Tam vlada tako pomanjkanje hrane, oblačil kot zdravil. Grška vlada vse več prosilcev za azil premešča na celino - od začetka leta do sredine decembra so jih tja prepeljali 34.000. Glede na poročilo nekateri ostanejo v Grčiji, številni pa poskušajo doseči albansko mejo in od tam s pomočjo tihotapcev potovati prek Balkana do Avstrije in Nemčije.