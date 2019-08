Evropski komisar iz Irske Phil Hogan. Foto: EPA

"Kockanje z mirom in velikonočnim sporazumom ni dobra politika," je Hogan po poročanju irskega časnika Irish Independent komentiral Johnsonovo zahtevo, da se iz dogovora o brexitu umakne "nedemokratično" irsko varovalo, ki bi preprečilo trdo mejo med Irsko in Severno Irsko. Johnsonovo zahtevo je označil za čudno, ker prihaja od "neizvoljenega premierja", navaja nemška tiskovna agencija DPA. Evropska unija se po njegovih besedah ne bo "upognila" pod britansko zahtevo.

"Irsko varovalo zelo preprosto prepoznava težave, ki jih brexit predstavlja za irski otok. Obe strani sta se zavezali, da se bosta izognili trdi meji. Varovalka je edino sredstvo, ki sta ga obe strani doslej prepoznali za spoštovanje te zaveze," je dejal Hogan in poudaril, da varovalka ni nedemokratična, temveč nujno potrebna pravno delujoča rešitev, vgrajena v izstopni sporazum, navaja Irish Times.

Velikonočni sporazum iz leta 1998 določa status in sistem severnoirske vlade znotraj Velike Britanije, odnos med Severno Irsko in Irsko ter odnos med Irsko in Veliko Britanijo. Sporazum je ukinil fizično mejo med Irskama ter po 30 letih prekinil spopade med Irsko republikansko armado in unionističnimi paravojaškimi skupinami, v katerih je umrlo 3.500 ljudi.

Hogan je še opozoril, da bi britanski izstop iz Evropske unije brez dogovora ustvaril "slabo vzdušje" za pogovore o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem. Dodal je, da je Johnson svoj ministrski kabinet "napolnil s sanjskim moštvom zagovornikov trdega brexita".

Johnson na turneji po Evropi

Johnson si prizadeva za nov sporazum o brexitu. Foto: Reuters

Britanski premier je trenutno na turneji po Evropi, kjer skuša EU prepričati v ponovna pogajanja o izstopnem sporazumu. Na obisku pri nemški kanclerki Angeli Merkel je znova poudaril, da se brez črtanja irskega varovala iz dogovora Združeno kraljestvo ni pripravljeno pogajati. Merklova je izrazila upanje, da bi rešitev za irsko varovalo lahko našli v prihodnjih 30 dneh.

Johnson bo danes obiskal še Pariz in francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Evropska unija vseskozi zavrača možnost pogajanj o novem sporazumu o britanskem izstopu.