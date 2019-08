Borisa Johnsona, ki je v vlogi britanskega premierja na prvi turneji v tujini, je v Berlinu pričakala množica, ki je vzklikala "ustavite brexit". Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson je prvo evropsko turnejo začel v Berlinu, kjer se je sešel z nemško kanclerko Angelo Merkel, s katero sta se pogovarjala o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

"Združeno kraljestvo si želi izstop z dogovorom. Trenutnega sporazuma ne moremo sprejeti, dokler vsebuje irsko varovalo," je ob prihodu na srečanje z Merklovo dejal novi britanski premier in znova pozval k črtanju irskega varovala. Z njim bi se po brexitu izognili trdi meji med Irsko in Severno Irsko. Nemško kanclerko torej skuša prepričati o spremembi že sklenjenega ločitvenega dogovora, a brez črtanja tega varovala se ni pripravljen pogajati. Že pred potjo je Johnson EU obtožil, da je malce negativen glede pogajanj o brexitu in da bo potrebne nekoliko več potrpežljivosti.

Nemška kanclerka je znova pozvala k urejenemu brexitu, a poudarila, da je Nemčija pripravljena tudi na brexit brez dogovora: "Nemčija in tudi Evropa bi seveda pozdravili izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije z dogovorom. Kot smo že večkrat poudarili, pa smo pripravljeni tudi na izstop brez dogovora, ki ga prav tako lahko izpeljemo in se nanj pripravimo."

Pri tem je poudarila, da je irsko varovalo potrebno, dokler Bruselj in London ne najdeta dolgoročne rešitve glede meje med Združenim kraljestvom in Irsko. Izrazila je upanje, da bi rešitev za irsko varovalo lahko našli "v prihodnjih 30 dneh". Merklova je izpostavila stališče Bruslja, da če London želi kaj novega, mora predstaviti predloge.

Tudi Johnson je izrazil prepričanje, da je dogovor še mogoč in da imata Združeno kraljestvo in EU do 31. oktobra, ko bodo izstopili iz povezave, dovolj prostora za pogajanja. "Jasno je, da ne moremo sprejeti trenutnega sporazuma o izstopu, dogovora, ki bo bodisi razdelil Združeno kraljestvo bodisi nas ujel v trgovinske dogovore EU-jem," je dejal.

Johnson bo iz Berlina odpotoval v Pariz, kjer se bo v četrtek sešel s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki ima enaka stališča kot Merklova, le da je še bolj nepotrpežljiv. V Parizu so presodili, da je najverjetnejši scenarij brexit brez dogovora. Pri tem so poudarili, da "obstaja evropska trdnost glede načel", zlasti irskega varovala, a obenem izpostavili, da "obstaja volja za razpravo z Združenim kraljestvom o številnih točkah", med drugim glede politične izjave o prihodnjih odnosih.

Britanski premier je v ponedeljek Nemčijo in Francijo pozval, naj spremenita svoje stališče in privolita v pogajanja o novem sporazumu o britanskem izstopu iz Evropske unije. EU ponovna pogajanja o ločitvenem sporazumu zavrača in vztraja pri dogovorjenem.