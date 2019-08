Novi britanski premier Boris Johnson sicer vztraja, da bo 31. oktobra Združeno kraljestvo v vsakem primeru zapustilo EU, z ali brez dogovora. Foto: EPA

Britanski premier Boris Johnson je v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku predlagal, da se iz sporazuma, ki ga je z EU-jem sklenila nekdanja britanska premierka Theresa May, odstrani del o irskem varovalu.

Irsko varovalo predvideva ohranitev odprte meje in nenadzorovan pretok ljudi in blaga med Irsko in Severno Irsko tudi po brexitu. A s tem bi po Johnsonovem mnenju Združeno kraljestvo z EU-jem ohranilo preveč vezi.

Johnson je v pismu tako Tusku predlagal črtanje irskega varovala, ki ga je označil za "nedemokratičnega" in "neskladnega s suverenostjo Združenega kraljestva". Sporni sporazum je z Brusljem izpogajala Johnsonova predhodnica Theresa May. "Predlagam, da se varovalo nadomesti z zavezo, da se takšne ureditev uvede do konca prehodnega obdobja in v okviru prihodnjih odnosov," je zapisal v pismu Tusku.

Irsko varovalo predvideva prehodno obdobje, v katerem bi dorekli pravila, ki bi ohranila odprto mejo na Irskem otoku, hkrati pa popolnoma ločila Združeno kraljestvo od EU-ja.

Bruselj ni pripravljen na nova pogajanja

Bruselj vztraja, da je varovalo ključno za zaščito evropskega notranjega trga, in hkrati ni pripravljen na nova pogajanj o brexitu. Tusk je tako v odzivu na Johnsonovo pismu dejal, da London "nima realističnega alternativnega predloga", ki bi podpiral ohranitev meje.

"Pismo ne predvideva zakonite operativne rešitve za preprečitev ponovne vzpostavitve trde meje na Irskem otoku," je novinarjem povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Natasha Bertaud. Poudarila je, da je stališče Komisije podobno stališču predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. "Varovalo je zavarovanje, da bi se izognili trdi meji, dokler ne bomo našli alternative. Tisti, ki nasprotujejo varovalu in ne predlagajo realističnih alternativ, dejansko podpirajo ponovno vzpostavitev meje. Čeprav tega ne priznajo," je na Twitterju poudaril Tusk.

A po mnenju britanskih poslancev bi to lahko prineslo le ponovno uvedbo nadzora na meji med Irsko in Severno Irsko, česar si med tamkajšnjimi katoliki in protestanti ne želi nihče, ali pa nadzor na meji med Severno Irsko in ostalim Združenim kraljestvom, kar bi lahko ogrozilo celovitost države. Oboje je bilo za britanske poslance nesprejemljivo in so z veliko večino večkrat zavrnili sporazum, ki ga je Mayeva sklenila z ostalimi voditelji članic EU-ja.