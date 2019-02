Plakati Junckerja v družbi Sorosa s spornimi napisi. Foto: AP

Na Madžarskem so se po naročilu Orbanove stranke pojavili plakati nasmejanega Junckerja v družbi milijarderja Georgea Sorosa.

Napisi bralcem sporočajo, da voditelji Evropske unije sledijo Sorosevim ukazom, naj "izvedejo poskusne projekte priseljevanja z afriškimi državami, uvedejo obvezne kvote o porazdelitvi migrantov in zmanjšajo finančno pomoč državam, ki nasprotujejo migracijam," navaja Deutsche Welle.

Stranka Fidesz je na svoji Facebook strani objavila podoben plakat, na katerem so zapisali še, da evropski voditelji "želijo oslabiti pravice držav do zaščite meja" in "olajšati priseljevanje z migrantskimi vizumi".

"Proti lažem se ne da prav veliko storiti," se je v torek na plakate odzval Juncker in vodjo EPP-ja v Evropskem parlamentu Manfreda Webra pozval, naj razmisli, ali "stranka potrebuje Orbanov glas". Evropski ljudski stranki ankete na volitvah vnovič napovedujejo zmago.

Evropska komisija je v izjavi plakate označila za "absurdno teorijo zarote" in sporočila, da EU podpira in ne spodkopava varnosti državnih meja. Evropska unija se je na madžarske plakate odzvala s svojo verzijo, na katerih so skupaj postavili Orbana in Junckerja s pripisom "tudi vi si zaslužite dejstva namesto fikcije".

Madžarska na drugi strani kampanjo zagovarja kot način informiranja državljanov pred evropskimi volitvami meseca maja o načrtih Bruslja za spodbujanje migracij.

Juncker spomnil, da sta mu Orban in Le Penova odrekla podporo

Juncker je tudi spomnil, da mu je med kandidaturo za predsednika Evropske komisije pred petimi leti Orban odrekel podporo, s čimer je ravnal enako kot francoska skrajna desničarka Marine Le Pen, poroča dopisnik RTV Slovenija Luka Robida.

Na zaostren odnos med Junckerjem in Orbanom pa kaže tudi njuno medsebojno pozdravljanje, saj je Juncker madžarskega premierja že večkrat naslovil s "pozdravljeni, diktator", Orban pa Junckerja s "pozdravljeni, veliki vojvoda".